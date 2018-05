Verso i quarti | Belvedere Ravina - JBK Rovereto

LIVE Volley - Champions League 2018 : Halkbank Ankara-Perugia in DIRETTA. 0-3 - Block Devils Verso i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Halkbank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di Volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del colpaccio nella tana dell’ostica formazione turca: si preannuncia una partita davvero intensa ed equilibrata, non sarà semplice fare la differenza per gli uomini di coach Bernardi che stanno attraversando un buon momento di forma. I vincitori della regular ...

Calcio - Europa League 2018 : match dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare Verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...