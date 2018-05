“Vergogna | coi soldi che hai…” Leonardo Bonucci ancora nel mirino degli utenti sui social

caffeinamagazine

(Di martedì 15 maggio 2018) Uno dei calciatori da sempre più popolari suinetwork, amato e odiato senza filtri, apprezzato per la sua spontaneità che qualche volta gli è costata più di un guaio. Parliamo ovviamente di, difensore in forza al Milan ma in passato legato a lungo alla Juventus, che è finito nuovamente al centro di una discussione virtuale a causa di un post, in realtà per nulla provocatorio e anzi molto dolce, pubblicato sul suo account. Lo scatto diffuso dal calciatore mostrava infatti il figlio in un giorno speciale, quello del suo compleanno, mentre era intento a spegnere quattro candeline con uno sguardo di gioia e stupore davvero emozionante. Cosa c’è di strano in tutto ciò? Qualche utente, probabilmente con poco da fare nel tempo libero, ha colto l’occasione per cercare di rovinare il momento di festa del piccolo Matteo, che nei mesi scorsi si era ...