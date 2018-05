Venezia : M5S - stop alle grandi navi nei canali del centro storico : Venezia, 15 mag. (AdnKronos) – “Stavolta è finita senza danni. Ma la prossima volta le cose potrebbero andare molto peggio: è arrivato il momento di fermare per sempre le grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia”. Lo chiedono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto in seguito all’avaria di una nave da crociera che si è trovata in difficoltà ieri, mentre navigava nel ...

Governo : Confindustria Venezia - OK a possibile intesa Lega – M5S - no a nuovo voto : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Una possibile intesa di Governo tra Lega e M5S? A prescindere dagli schieramenti, è importante che le forze politiche in campo convergano con responsabilità per costituire un Governo senza ricorrere nuovamente al voto. è quanto mai necessario oggi pensare al bene del Paese e al suo sviluppo, mettendo al centro il lavoro e le dotazioni infrastrutturali. Il sistema produttivo ha bisogno di avere ...

RISULTATI ELEZIONI FRIULI Venezia GIULIA - FEDRIGA VINCE REGIONALI 2018/ M5s : “Sconfitta amara e bruciante” : RISULTATI ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018: Massimiliano FEDRIGA è il nuovo Governatore, spoglio diretta live. Urne chiuse: crolla M5s, trionfo Lega e Centrodestra(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Elezioni Friuli Venezia Giulia : trionfo Lega - tiene il Pd - male M5s : Vince il candidato di centrodestra Fedriga con oltre il 57% di preferenze: «Con Ms5 si può ragionare», dice. Salvini: «Ora andiamo a governare». Lega primo partito con il 35%, seguito da Pd (18,2%), Forza Italia (12%) e Cinquestelle (7,1%). Affluenza sotto al 50 per cento. Rispetto al voto del 4 marzo avanza il centrodestra, scivolone per i Cinquestelle...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga oltre il 55% - Pd al 28%. M5s perde 10 punti rispetto alle politiche : Cala l’affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella ...

