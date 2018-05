Venezia Cremona Streaming video e diretta tv | orario e risultato live gara-2 quarti

Basket - Playoff Serie A 2018 : buona la prima per Venezia. Cremona battuta in gara-1 : Esordio vincente nei Playoff per la Reyer Venezia. La squadra vincitrice della regular season vince gara-1 dei quarti di finale contro la Vanoli Cremona per 87-77 al termine di una partita quasi sempre in controllo per i campioni d’Italia in carica. Grande prestazione di Hrvoje Peric, che è il miglior marcatore di Venezia con 23 punti. buona gara anche di Paul Biligha e di Michael Bramos, con entrambi che firmano 12 punti. In casa Cremona ...