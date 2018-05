VENEZIA | AVARIA A NAVE CROCIERA | BLOCCATA NEL CANALE GIUDECCA Porto |  “eccellenza nella

VENEZIA - nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca : Venezia, nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca Venezia, nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca Continua a leggere L'articolo Venezia, nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca proviene da NewsGo.

Avaria al motore - nave da crociera bloccata nel Canale della Giudecca a VENEZIA : La Marella Discovery ha avuto difficoltà ad uscire dal Canale della Giudecca a causa di un'Avaria al motore ed è stata trainata dai rimorchiatori nel porto di Venezia.Continua a leggere

VENEZIA - nave da 40mila tonnellate in avaria/ Il mezzo da crociera fermo davanti al canale Giudecca : Venezia, nave da 40mila tonnellate in avaria: il mezzo da crociera fermo davanti alla Giudecca. All'interno 1800 passeggeri sono stati trainati via da dei rimorchiatori. (14 maggio 2018)(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:11:00 GMT)

VENEZIA - nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca : #grandenave in #avaria nel canale della #Giudecca !! Tre rimorchiatori che cercano di raddrizzarla e di poppa la riportano in marittima Odore acre e aria irrespirabile Basta! Estromissione subito ...

VENEZIA - Grande nave da 40mila tonnellate in avaria nel canale della Giudecca : Momenti col fiato sospeso oggi a Venezia : nel pomeriggio di lunedì 14 maggio una nave da crociera si è trovata in avaria mentre stava attraversando il canale della Giudecca a Venezia, davanti al ...

VENEZIA - nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca : Venezia, nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca Venezia, nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca Continua a leggere L'articolo Venezia, nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca proviene da NewsGo.