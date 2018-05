Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport | a Formia la II tappa | ecco i vincitori

sportfair

: Italiavela - Ottime condizioni a #Formia alla II tappa del #Trofeo #Optimist Italia #Kinder + Sport #vela #regate - Italiavela : Italiavela - Ottime condizioni a #Formia alla II tappa del #Trofeo #Optimist Italia #Kinder + Sport #vela #regate - Veladuepuntozer : Ottime condizioni a Formia, II tappa del Trofeo Optimist Italia - Veladuepuntozer : Optimist: erano in 333 a Formia per il Trofeo Kinder + Sport -

(Di martedì 15 maggio 2018) Aun bel week end digiovanile per la IIdel. Nuccorini e Sposato ijuniores. Genna e Mulone tra i più giovani cadetti Grande soddisfazione da parte di tutti (partecipanti, coach, organizzatori) dopo le regate disputate ain occasione della IIdel, valida anche come terza ed ultima prova delOptisud. Due giornate di sole e vento perfetto dai 9 ai 12-13 nodi hanno riempito il Golfo di Gaeta di 333, che prima di prendere il mare hanno offerto uno spettacolo non da poco anche nella spiaggia di Vindicio, adiacente al Circolo Nautico Caposele, club FIV che ha organizzato l’evento. Tra venerdì e sabato sono arrivati pulmini e carrelli da tutta, in particolar modo da Lazio, Calabria, Campania, Sicilia, ma anche dal nord, dalla Liguria a Trieste, passando ...