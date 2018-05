Valle del Belìce 1968 2018 Cinquant' anni dal terremoto

Della Valle - 'progetto' case definitive : ANSA, - ANCONA, 14 MAG - "Le imprese importanti investano nei territori marchigiani colpiti dal sisma". Il mantra ripetuto dall'inizio dell'emergenza sisma nelle Marche da Diego Della Valle, già ...

Motor1Days - la festa dei motori nel cuore della Motor Valley" : ... Horacio Pagani e Nobuhito Yamamoto - ambassador di Mazda MX-5 - che si sono raccontati davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, condividendo la propria prospettiva sul mondo dell'auto.

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Adelio Gregori è il candidato alla carica di sindaco per la lista Obiettivo Vallerano Duemila18 : Gregori, 38 anni, è una persona apprezzata e stimata nella comunità valleranese, anche per il suo impegno decennale profuso nel mondo del volontariato. Intorno alla sua figura, si è subito creato un ...

Valle del Belice 1968/2018 - 50 anni dal terremoto : emissione straordinaria del francobollo celebrativo : Un’emissione straordinaria per commemorare il 50esimo anniversario del sisma del Belìce. Il francobollo celebrativo sarà emesso dal ministero dello Sviluppo Economico. A darne l’annuncio ufficiale il Coordinatore dei 21 sindaci della Valle del Belìce e primo cittadino di Partanna Nicolò Catania. La cerimonia istituzionale di presentazione si terrà il prossimo 16 maggio 2018 alle ore 11,00 presso le Scuderie del Castello Grifeo di Partanna. Alla ...

Basket - Della Valle lascia Reggio Emilia. L'Olimpia Milano nel suo futuro : L'esterno classe 1993 ha annunciato la separazione dal club emiliano con cui ha giocato quattro stagioni vincendo un'Eurochallenge e una Supercoppa

Virgin Active - a Valle Aurelia il settimo club della Capitale : Nasce il settimo club targato Virgin Active Italia a Roma. Il nuovo fitness center ha aperto a Valle Aurelia ed è un club speciale con macchinari di ultima generazione per l’allenamento, sale peri corsi, un’area relax, discipline innovative e particolari, centro benessere e l’immancabile area caffè. Ma la chiave è il alto tasso di personalizzazione e tecnologia. LEGGI ANCHECorsa, tutte le novità da indossare Si comincia col braccialetto per i ...

Lirica - svelato il Festival della Valle d'Itria 2018 : una perla di Haendel e l'omaggio a Rossini : E' Eclissi d'amore il titolo della 44esima edizione del Festival della Valle d'Itria di Martina Franca in provincia di Taranto, che dal 13 luglio al 4 agosto prevede una trentina di appuntamenti che ...

Valle Vigezzo : pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo : Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nel torrente Melezzo, in Valle Vigezzo, dai vigili del fuoco volontari e dal Soccorso Alpino di Valle. Si tratterebbe di un pescatore che si trovava a Meis per una battuta di pesca in compagnia di un amico. L’uomo potrebbe scivolato o potrebbe avere accusato un malore. L'articolo Valle Vigezzo: pescatore muore nelle acque del torrente Melezzo sembra essere il primo su Meteo Web.

I robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato Crisi delle e-car nella Silicon Valley : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

Cr Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra * assemblea dei soci : approvato il bilancio dell'istituto di credito - utile netto A 273 mila euro - : ... soprattutto, è l'amalgama di due territori molto simili, per economia e per socialità, che si integrano e si completano, ricavando dall'unione delle forze la spinta e la vitalità per proseguire con ...

Leonardo : Toscana e Valle Loira unite per i 500 anni dalla morte del genio : La Regione Toscana e quella del Centro Valle della Loira unite per celebrare insieme, nel 2019, i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con un progetto che mettera’ insieme cultura, ricerca scientifica e promozione turistica. E’ quanto deciso oggi nel corso di un incontro, a Firenze, tra la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e una delegazione della regione francese guidata dal presidente della Regione Centre-Val ...

PrimaValle : Carabella e Magnitudo uniti per il decoro delle periferie : “Sabato 5 maggio io e tutta la mia squadra ci rimboccheremo le maniche per le operazioni di pulizia del parco ‘Anna Bracci’di Primavalle a Roma, accanto ai giovani di Magnitudo”. Così in una nota Simone Carabella, in occasione dell’iniziativa cittadina già annunciata nel weekend dal movimento romano, che raggruppa centinaia di ragazzi. Carabella: non possiamo accettare periferie lasciate a degrado “Non ...