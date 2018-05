Valle d’Aosta | anziano trovato morto in capanno andato in fiamme

Corruzione in Valle d’Aosta - ex presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Maltempo Valle d’Aosta : rimane chiusa la SS26 a Verrès : Prosegue la chiusura del tratto della SS26 a Verrès, all’altezza del bivio per Champdepraz, dove ieri si è staccata una frana a causa delle piogge intense. Il sindaco di Verrès, Alessandro Giovenzi, ha dichiarato all’ANSA che è in attesa dell’esito “di una perizia geologica per valutare se ci sono le condizioni per la riapertura“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: rimane chiusa la SS26 a Verrès sembra essere ...

Montagna - Valle d’Aosta : avvistato un corpo sotto la Ludwighshoe : In Valle d’Aosta, un corpo all’apparenza senza vita è stato avvistato nella zona sotto la Ludwighshoe, a quota 4.200 metri, Montagna del gruppo del Monte Rosa. Si tratta di una escursionista con le ciaspole. Il soccorso alpino regionale ha reso noto che il corpo sarà recuperato non appena le condizioni meteo lo consentiranno. L'articolo Montagna, Valle d’Aosta: avvistato un corpo sotto la Ludwighshoe sembra essere il primo su ...

Valanghe Valle d’Aosta : riapre la strada regionale di Valsavarenche : Termina la chiusura parziale disposta nei giorni scorsi per pericolo Valanghe: a partire dalle 11 ha riaperto senza limitazioni la SR23 della Valsavarenche fino alla località di Pont. L'articolo Valanghe Valle d’Aosta: riapre la strada regionale di Valsavarenche sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanghe Valle d’Aosta : rimane chiusa la strada della Valle di Rhemes : rimane chiusa la strada regionale per la Val di Rhemes su cui ieri sera è caduta una valanga. Nessuna auto è stata coinvolta. Sono in corso le operazioni di sgombero. I tempi di riapertura saranno decisi dal sindaco dopo le valutazioni della commissione Valanghe. L'articolo Valanghe Valle d’Aosta: rimane chiusa la strada della Valle di Rhemes sembra essere il primo su Meteo Web.

Salute : in Valle d’Aosta non calano i fumatori e aumentano gli obesi : In Valle d’Aosta risulta stabile la percentuale di fumatori e in aumento quella delle persone con problemi di obesita’. Lo rivela il 15/o Rapporto OsservaSalute realizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane. La quota di fumatori a partire da 14 anni e’ pari al 19,8% (uguale al valore nazionale) ma considerando il periodo 2007-2016 si osserva un trend in lieve aumento (+0,5%) con valori ...

Pericolo valanghe in Valle d’Aosta : chiusa strada a Valsavarenche : A causa del Pericolo valanghe, legato in particolare alla “elevata temperatura“, il sindaco di Valsavarenche ha disposto la chiusura della SR23 tra le 11.30 e le 17, dalla località Terré fino al termine della sede viaria (località Pont). “Il grado di Pericolo valanghe e’ 2-moderato in rialzo a 3-marcato da meta’ mattinata su tutto il territorio regionale. Il problema valanghivo principale e’ la neve bagnata al ...

Valle d’Aosta : il soccorso alpino salva due scialpinisti a Pila e Cervinia : Il soccorso alpino è intervenuto per soccorso sanitario a Cervinia, a Gressoney e a Pila, per recuperare uno scialpinista al rifugio Nacamuli (Bionaz) e per soccorrere uno sciatore al Plateau Rosa (Cervinia), a causa di un infortunio sulla pista. L'articolo Valle d’Aosta: il soccorso alpino salva due scialpinisti a Pila e Cervinia sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta : valanga sulla strada regionale 47 per Cogne : Una valanga ha interessato nelle scorse ore la SR47 di Cogne, all’altezza della località Chevril, nel comune di Aymavilles. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al soccorso alpino, il corpo forestale della Valle d’Aosta e il soccorso alpino della guardia di finanza. Non risultano persone coinvolte, mentre la strada regionale risulta chiusa a seguito di ordinanza del sindaco di ...

Valanga su albergo : addestramento in Valle d’Aosta : Un albergo investito da una Valanga: questa la simulazione organizzata per il secondo anno consecutivo dal Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entréves (Courmayeur). Lo scenario verrà simulato sabato 14 aprile dalle 18 all’ostello di Arpy, a Morgex. Alle esercitazioni parteciperanno anche Soccorso alpino valdostano, Protezione civile, Vigili del fuoco, 118, Centro addestramento alpino dell’Esercito, Gendarmeria ...

Maltempo : il Cdm proroga lo stato di emergenza in Valle d’Aosta : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la proroga, per una durata di 180 giorni, dello stato di emergenza gia’ dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 30 luglio all’8 agosto 2017 nel territorio dei Comuni di Antey-Saint-Andre’, di Bionaz, di Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di ...

Valle d’Aosta : alpinista tedesco scomparso - in corso le ricerche : Il Soccorso Alpino Valdostano collabora con il Soccorso di Zermatt nelle operazioni di ricerca di uno scialpinista di nazionalità tedesca di cui non si hanno notizie da sabato 7 aprile. Sembrerebbe che lo sciatore abbia effettuato un passaggio alle funivia del Piccolo Cervino. Le ricerche, condotte dal Soccorso svizzero, si estendono anche sul versante italiano: sono impiegate via terra 6 unità del Soccorso Alpino Valdostano e 6 del ...

Valanga in Valle d’Aosta : indagati sei istruttori del Cai : Il responsabile del corso e cinque istruttori dei 12 allievi della scuola Cai ‘Pietramora’, che aveva organizzato l’escursione sabato 7 aprile a Pila (Aosta), sono indagati dalla procura di Aosta per la morte dei due scialpinisti travolti da una Valanga. La procura aveva in precedenza aperto un’inchiesta per disastro e omicidio plurimo colposi. Tra i sei indagati ci sono anche due sopravvissuti travolti dalla slavina, ...