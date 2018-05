Valeria Golino a Cannes con ' Euforia'

“Euforia” : Valeria Golino presenta il suo nuovo film al Festival del Cinema di Cannes : presentato oggi al Festival di Cannes nella Sezione Un Certain Regard il nuovo film di Valeria Golino “Euforia” prodotto da Viola Prestieri, Nicola Giulino, Francesca Cima e Carlotta Calori. Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio) un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono ...

Valeria Golino : «Mio padre e quel dolore che ti cambia» : Un estratto del servizio di copertina del numero 19 di Vanity Fair, in edicola fino al 16 maggio Euforia, sinossi, ogni riferimento è puramente casuale: «Ci sono due fratelli. Uno abita in una metropoli. È ricco, benestante, affermato e irrisolto. L’altro, un professore di scienze naturali, vive in provincia e dopo essersi separato dalla moglie divide la grande casa di famiglia con sua madre. Da eremita volontario ha scelto di espiare tracolli e ...

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino inseparabili : pranzo nella Capitale e poi a casa insieme : ROMA ? Di nuovo insieme Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Come Leggo.it ha riportato, la coppia è stata insieme per oltre 10 anni, per poi lasciarsi dopo aver fatto saltare il...

CANNES 2018/ Non solo Garrone e Rohrwacher : Valeria Golinor : Valeria Golino in Un Certain Regard con Euphoria : CANNES 2018, la nuova edizione del Festival prenderà il via il prossimo 8 maggio con l'Italia protagonisti Matteo Garrone e Alice Rohrwacher dopo il silenzio del 2017(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 15:48:00 GMT)