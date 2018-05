Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione | eccola con Cristiano Ronaldo

Valentina Vignali in missione per il Partito del Piccione : Cristiano Ronaldo tête-à-tête con la fashion blogger [FOTO E VIDEO] : Valentina Vignali incontra Cristiano Ronaldo: la fashion blogger in missione per il Partito del Piccione accanto al portoghese Dopo mille mirabolanti tentativi Valentina Vignali è riuscita ad incontrare Cristiano Ronaldo. La fashion blogger italiana in Spagna, alla ricerca del campione portoghese, ha dovuto faticare per riuscire anche solo a salutare CR7. Valentina in missione per il Partito del Piccione ha cercato di convincere Cristiano ad ...

Barbara D'Urso - dopo l'insulto pace fatta con Valentina Vignali : 'È quello che penso - così ha capito la lezione' : pace fatta tra Barbara D'Urso e Valentina Vignali dopo che la conduttrice aveva dato della cretina alla cestista a Pomeriggio Cinque. Carmelita ha invitato in studio la ragazza e nonostante abbia ...

Pace fatta tra Valentina Vignali e Barbara D'Urso : "Non ho detto che sei una cretina" : Un abbraccio davanti le telecamere di Pomeriggio 5, suggella la Pace tra Valentina Vignali e Barbara D'Urso.

Valentina Vignali mostra le banconote - Barbara D'Urso la rimprovera : 'Cretina' Video : 2 #Valentina Vignali ha conquistato il popolo del web non solo per le sue foto mozzafiato. La modella e giocatrice di basket scatena spesso discussioni Social per le sue provocazioni. Nei giorni scorsi [Video] la ventiseienne ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale mostra biglietti da cinquanta e cento euro con messaggio rivolto a 'quelle quattro sfigate che mi prendevano in giro quando andavo a scuola perché indossavo ...

Valentina Vignali mostra le banconote - Barbara D'Urso la rimprovera : 'Cretina' : Valentina Vignali ha conquistato il popolo del web non solo per le sue foto mozzafiato. La modella e giocatrice di basket scatena spesso discussioni Social per le sue provocazioni. Nei giorni scorsi la ventiseienne ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale mostra biglietti da cinquanta e cento euro con messaggio rivolto a 'quelle quattro sfigate che mi prendevano in giro quando andavo a scuola perché indossavo lo stesso giubbotto'. Nel ...

La provocazione di Valentina Vignali - su Instagram la video rivalsa contro le aguzzine della sua infanzia : Valentina Vignali, giocatrice di basket e modella, ha postato su Instagram una storia nella quale lancia banconote da 50 e 100 euro. Il messaggio, secondo lei, era diretto a tutti quelli che piccola l’hanno presa in giro e non hanno creduto in quelle che avrebbe fatto nella vita. La cosa non è piaciuta per niente a Barbara D’Urso che durante la puntata di Pomeriggio5 ha redarguito la Vignali: “Mi sono detta ‘ma guarda sta cretina cosa cavolo ha ...

Valentina Vignali e Stefano : ufficiale - di nuovo insieme - addio al trono per Laudoni : Valentina Vignali: “Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato”. Stefano Laudoni: “Ti amo da morire” Valentina Vignali e Stefano Laudoni sono tornati ufficialmente insieme. A darne notizia, nel giorno del compleanno del giovane cestista, ci hanno pensato i diretti interessati, dai loro rispettivi profili social di Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha […] L'articolo Valentina Vignali e Stefano: ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : parla Valentina Vignali - ex corteggiatrice del tronista : Monte e Paola Di Benedetto: interviene l’ex corteggiatrice di Francesco, Valentina Vignali Gli ultimi mesi di Francesco Monte sono stati delle montagne russe senza fine. In principio fu amore a gonfie vele con Cecilia Rodriguez prima del Grande Fratello Vip. Ma galeotto fu proprio il reality che fece scoppiare l’amore tra l’argentina e Ignazio Moser […] L'articolo Francesco Monte e Paola Di Benedetto: parla Valentina ...

Valentina Vignali rifatta : la confessione della giocatrice : Valentina Vignali è rifatta: è arrivata l’ammissione su Instagram Valentina Vignali ha rifatto il seno. A rivelarlo la stessa giocatrice di basket su Instagram, dove da alcuni anni è una vera e propria web influencer. L’ammissione è arrivata dopo che la Vignalona – come ama definirsi Valentina – ha postato una foto che ben evidenzia […] L'articolo Valentina Vignali rifatta: la confessione della giocatrice proviene ...