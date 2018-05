Valanga hotel Rigopiano | indagati D’Alfonso | Del Turco e Chiodi

La Valanga al Rigopiano : il ritorno all’hotel - gli ultimi istanti di vita e la caccia ai ricordi : Martedì le ruspe hanno iniziato a rovistare fra le macerie da portare via (5.800 tonnellate), e per i familiari delle vittime il fiato è di nuovo sospeso: trovate giacche a vento, scarpe (molte spaiate), valigie, cappotti, un passeggino, un orologio, tute da sci

Rigopiano - a Pasquetta ‘turismo macabro’ tra le macerie dell’hotel travolto dalla Valanga. “Selfie e barbecue - denunciamo” : Pic-nic con barbecue, palloni, selfie e qualcuno che ha portato via un pezzo della Spa. Turismo macabro sul quale adesso sono in corso accertamenti dei carabinieri, già intervenuti a Pasquetta nella zona dell’hotel Rigopiano, nel quale morirono 29 persone sotto una valanga, per fermare chi stava trascorrendo la giornata nell’area attorno alla struttura crollata il 18 gennaio 2017. Una zona sotto sequestro, ma comunque di facile ...