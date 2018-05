Vaccini | un asilo a cielo aperto davanti al Comune | ' Atto discriminatorio escludere i

Vaccini - bimba esclusa da asilo. Protesta free vax a Torre Pellice : “Noi discriminati” : Una trentina di genitori contrari all’obbligo vaccinale manifestano a Torre Pellice, nel Pinerolese, davanti all’asilo nido che nei giorni scorsi ha allontanato una bimba di tre anni perché non vaccinata L'articolo Vaccini, bimba esclusa da asilo. Protesta free vax a Torre Pellice: “Noi discriminati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vaccini - bimba esclusa da asilo : protesta genitori Torre Pellice. FOTO : Vaccini, bimba esclusa da asilo: protesta genitori Torre Pellice. FOTO Una trentina di mamme e papà con cartelli e slogan hanno manifestato davanti alla scuola: "Ci discriminano". LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Vaccini - due vigili urbani impediscono a bimba non vaccinata di entrare all’asilo. Il sindaco : “Rispettata la normativa” : Al rientro dalle vacanze hanno accompagnato la figlia di due anni all’asilo nido, ma quando sono arrivati c’erano due vigili urbani ad attenderli all’ingresso. È successo a Torre Pellice, nel torinese. I genitori erano stati avvisati dal Comune che la piccola non avrebbe potuto frequentare l’asilo perché non vaccinata, ma si sono presentati ugualmente. L’episodio è stato reso noto dallo stesso padre della bambina, Eros ...

Vaccini - Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo : Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo Continua a leggere L'articolo Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo proviene da NewsGo.

Vaccini - il Tar di Brescia sospende l'esclusione di un bimbo dall'asilo : Era stato escluso dall'asilo comunale di Lovere , Bergamo, perché non si era sottoposto ai Vaccini prescritti dalla legge. Il bambino ora però potrà rientrare provvisoriamente a scuola , dopo che il ...

Vaccini - Tar di Brescia sospende l'esclusione di un bimbo dall'asilo : Era stato escluso dall'asilo comunale di Lovere , Bergamo, perché non si era sottoposto ai Vaccini prescritti dalla legge. Il bambino ora però potrà rientrare provvisoriamente a scuola, dopo che il ...

Vaccini - Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo : Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo Continua a leggere L'articolo Vaccini, Tar di Brescia annulla l’esclusione di un bimbo dall’asilo proviene da NewsGo.

Milano - Vaccini : quattro esclusi dall'asilo. Ma 6.300 bimbi sono fuorilegge : Gli alunni rimasti fuori dai cancelli delle materne comunali lunedì 12 marzo perché non in regola con le vaccinazioni sono solo quattro: ma in realtà sono oltre 6.300 a oggi i bambini di Milano tra 0 ...

Vaccini - a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss : “Copertura sopra il 95% - obiettivo raggiunto” : Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Continua a leggere L'articolo Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” proviene ...

Vaccini - a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss : “Copertura sopra il 95% - obiettivo raggiunto” : Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” Continua a leggere L'articolo Vaccini, a Milano quattro bambini dell’asilo rimandati a casa | Iss: “Copertura sopra il 95%, obiettivo raggiunto” proviene ...

Vaccini - 30mila bambini non in regola/ Rischiano di restare fuori da asilo e scuola materna : Vaccini, 30mila bambini non in regola secondo i dati della Società italiana di Igiene: Rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Vaccini - "30mila bambini non in regola" : rischiano di restare fuori da asilo o materna : Il 10 marzo scade il termine per evitare l'esclusione da asili nido e scuole materne dei piccoli alunni ma potrebbero essere ancora circa 30mila i bimbi sotto i sei anni non in regola con la documentazione per le vaccinazioni. A...