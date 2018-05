Vaccini obbligatori | arriva la proposta di legge della Lega per abolirli

Vaccini obbligatori : oggi l’ultima chiamata - i dirigenti scolastici inviano i dati alle ASL : Entro oggi i dirigenti scolastici dovranno trasmettere alle Asl la documentazione fornita da genitori, tutori o affidatari in riferimento ai Vaccini obbligatori: l’Asl “provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendo i presupposti, a quello previsto dall’articolo 1 comma 4 del decreto legge 73 del 2017” e quindi anche alle sanzioni amministrative, secondo quanto previsto dalle indicazioni operative del Miur ...

16/04/2018 - Legge sui Vaccini obbligatori - l'opera "Il Decreto" al Sant'Antonio : Con loro si avvia la narrazione volta a rafforzare, in tutto il suo sviluppo e fino ai nostri giorni, l'importanza del progresso e della scienza, quest'ultima umile interrogante della realtà che da ...

Vaccini obbligatori per medici e infermieri - perché opporsi è un errore : Foto: Pixabay È stata la prima regione italiana a rendere i Vaccini obbligatori per l’iscrizione all’asilo nido. Dimostrando che misure come questa aumentano le coperture vaccinali. Ora l’Emilia Romagna compie un passo ulteriore, estendendolo anche agli operatori sanitari. E incontrando, però, l’opposizione di alcune sigle sindacali. Una su tutte la Funzione pubblica della Cgil. Ma su questo tema il sindacato sta ...

Vaccini obbligatori - il decreto Lorenzin funziona. Decine di bimbi esclusi da scuola in tutta Italia : Il decreto Lorenzin per l'obbligo vaccinale ha ottenuto i risultati sperati: "Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto. Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella soglia”.Continua a leggere

Vaccini obbligatori - Iss : coperture oltre 95% - soglie raggiunte : Roma, 12 mar. , askanews, E' scaduto il 10 marzo il termine per le vaccinazioni per le iscrizioni a scuola e il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Iss, Giovanni Rezza, ha reso noto che ...

Vaccini obbligatori - cosa succede a chi non ha consegnato la certificazione a scuola? : Entro il 20 marzo le famiglie ancora inadempienti riceveranno comunicazione formale per procedere a mettere in regola i minori, evitando le sanzioni

Vaccini obbligatori - cosa succede a chi non ha consegnato la certificazione a scuola? : (Foto: Scuola di fallimento/Play Res) Come ribadito più volte nei giorni scorsi dalla ministra della Salute Lorenzin, da oggi si fa sul serio. Il 10 marzo è scaduto il termine per la presentazione della documentazione che accertasse la situazione vaccinale dei minori da 0 a 16 anni. E da lunedì 12 marzo gli istituti scolastici sono tenuti ad applicare quanto previsto dalla legge sui Vaccini obbligatori. Che cosa accade ora? Nulla di più di ...

Vaccini obbligatori - il diktat dei presidi : "I bimbi non in regola non potranno entrare nelle scuole" : «I bimbi delle scuole materne o dei nidi non in possesso della documentazione che comprovi l'avvenuta vaccinazione o la prenotazione per adempiere all'obbligo non potranno entrare nelle...

Vaccini obbligatori e termini scaduti : cosa fare se si è in ritardo : I Vaccini per entrare a scuola dovevano essere fatti entro oggi. Da lunedì si rischia di non poter far andare a scuola i bambini non vaccinati. I genitori dovevano presentare la documentazione richiesta entro oggi. Ad oggi si stima che siano 30mila i soggetti non ancora in regola con l’obbligo dei Vaccini. Va detto subito […] L'articolo Vaccini obbligatori e termini scaduti: cosa fare se si è in ritardo proviene da Scuolainforma.

Vaccini obbligatori - 30mila bimbi non in regola : dal 10 marzo a rischio l’ammissione a scuola : Stime provvisorie parlano di 30mila bambini dagli 0 ai 6 anni non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Domani, sabato 10 marzo, scade il termine ultimo previsto dalla legge, oltre il quale i bambini privi di copertura vaccinale probabilmente non potranno più frequentare gli asili nido e scuole materne a cui sono iscritti.Continua a leggere