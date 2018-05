Uomini e donne | Puntata 15 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14 45

LA SCELTA DI NILUFAR ADDATI È GIORDANO O NICOLÓ?/ Uomini e donne : "Due persone diverse ma speciali" : A Uomini e donne anche per NILUFAR Addatti si sta avvicinando il momento della SCELTA. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:12:00 GMT)

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - il corteggiatore presenta il fratello Salvo a Sara Affi Fella : Grandi emozioni a Uomini e Donne. Il corteggiatore LUIGI MASTROIANNI presenta il fratello Salvo alla tronista Sara Affi Fella. Le reazioni in studio. (Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:25:00 GMT)

Nicolò Brigante e Virginia Stablum/ Uomini e donne - la coppia non piace : i commenti sui social : Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono tornati nello studio di Uomini e donne dove è iniziata la loro storia. La neo-coppia, però, non convince il popolo del web.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:48:00 GMT)

Uomini e Donne news : l’ex corteggiatrice Giulia Latini si è laureata : news Uomini e Donne: la laurea di Giulia Latini Traguardo importante per Giulia Latini: l’ex corteggiatrice di Luca Onestini si è laureata! La giovane lo ha comunicato ai suoi follower su Instagram, dove ha postato uno scatto che la immortala con fiori e corona d’alloro. Fasciata in un elegante tailleur nero, Giulia è apparsa emozionata […] L'articolo Uomini e Donne news: l’ex corteggiatrice Giulia Latini si è laureata ...

La scelta di Nilufar Addati è Giordano o Nicolò?/ Uomini e donne - Lorenzo Riccardi rivela... : A Uomini e donne anche per Nilufar Addatti si sta avvicinando il momento della scelta. Per chiarirsi le idee ha passato il week-end in villa insieme ai due corteggiatori(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:49:00 GMT)

Uomini e Donne : Nicolò e Virginia insieme in Sicilia : Uomini e Donne: Virginia Stablum a Catania per conoscere i parenti di Nicolò Brigante Nicolò e Virginia di Uomini e Donne sono a tutti gli effetti una coppia. Dopo la scelta i due hanno passato una settimana separati per via degli impegni di lavoro di Brigante ma ora si sono finalmente riuniti. E hanno ufficialmente […] L'articolo Uomini e Donne: Nicolò e Virginia insieme in Sicilia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Nilufar Addati verso la scelta : Paolo Crivellin lancia una dura frecciata alla tronista : Il torinese tuona sui social: "Nilufar, nonostante le c*****e che hai detto sul mio trono, mi auguro che tu sia felice".

Uomini e Donne oggi : Sara piange per colpa di Lorenzo : oggi Uomini e Donne: Sara il lacrime, l’attacco a Lorenzo Riccardi La nuova puntata di Uomini e Donne è dedicata al Trono Classico. Dopo aver parlato di Mariano e Nilufar, è arrivato il momento di Sara. La bellissima tronista si è vista sia con Lorenzo che con Luigi. In ogni caso, con il primo le […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sara piange per colpa di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Mariano infrange il regolamento di Uomini e Donne e sono ovvie le conseguenze Video : Puntata U&D 14 maggio 2018. Iniziata la puntata, si parte insolitamente dal trono di Mariano Catanzaro. Maria De Filippi invita ad entrare nell'ordine prima Valentina e poi Eleonora, le due corteggiatrici rimaste a tre puntate dalla scelta finale del bel napoletano. Maria spiega che c'è una segnalazione [Video] considerata attendibile dalla redazione di una ragazza, che non si fa vedere in viso per paura di ricevere ritorsioni da parte degli ...

Uomini e Donne/ Chi sceglie Sara Affi Fella? "Merita una scelta sincera come lei" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : l'ultima stoccata del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua il botta e risposta tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Arriva infatti la nuova stoccata del cavaliere...(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:05:00 GMT)

Mariano infrange il regolamento di Uomini e Donne e sono ovvie le conseguenze : Puntata U&D 14 maggio 2018. Iniziata la puntata, si parte insolitamente dal trono di Mariano Catanzaro. Maria De Filippi invita ad entrare nell'ordine prima Valentina e poi Eleonora, le due corteggiatrici rimaste a tre puntate dalla scelta finale del bel napoletano. Maria spiega che c'è una segnalazione considerata attendibile dalla redazione di una ragazza, che non si fa vedere in viso per paura di ricevere ritorsioni da parte degli amici ...

Registrazione Uomini e donne 15 maggio - la scelta di Nilufar : ecco cosa succede Video : Grande attesa per la nuova Registrazione [Video]di Uomini e donne trono classico in programma questa settimana. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i tre tronisti rimasti in carica torneranno di nuovo nello studio di Maria De Filippi questo martedì 15 maggio per registrare la nuova puntata che vedremo poi in onda la prossima settimana su Canale 5. Noi remo la Registrazione in diretta, dandovi in anteprima tutte le anticipazioni su quello che ...

Uomini a casa e donne al lavoro : se a guadagnare in famiglia è solo lei : Il papà al lavoro, la mamma a casa, i bambini a scuola. In questo modo, più o meno, sarebbe stato possibile descrivere la maggior parte delle famiglie italiane fino a qualche decennio fa. Era rarissimo, se non impossibile, che fosse la donna a lavorare e mantenere tutti, ma le cose stanno progressivamente prendendo una piega diversa. Complice un cambiamento dei costumi, ma anche la crisi economica, sono in aumento costante gli Uomini che fanno i ...