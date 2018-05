Uomini e Donne | Nilufar ha scelto Giordano | sorpresa in studio

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nicolò e Virginia che parlano di questi primi giorni dopo la loro scelta. Nicolò dice di essere felice, la loro conoscenza cresce giorno dopo giorno e questa settimana farà conoscere Virginia alla sua famiglia; poco dopo Maria lancia un filmato con tutti i ringraziamenti del tronista alla redazione e ai collaboratori di Uomini e Donne. È il momento di Sara, per lei entrano Luigi e Lorenzo. Si ...

Napoli - selfie sul trono di Palazzo Reale/ Come troniste di Uomini e Donne : sedute in 4 e con i tacchi : Napoli, selfie sul trono di Palazzo Reale. Come troniste di Uomini e Donne: sedute in 4 e con i tacchi. Chi doveva sorvegliare? Le ultime notizie sul caso che sta indignando la città(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:55:00 GMT)

[DIRETTA] Uomini e Donne scelta inaspettata durante la registrazione di oggi : oggi, martedì 15 maggio, è in corso una nuova registrazione del Trono Classico con Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Proprio quest'ultima è pronta a fare la sua scelta. Come annunciato nella messa in onda dell'odierna puntata, la giovane napoletana è arrivata alla fine del suo percorso. Chi avrà scelto tra Giordano e Nicolò? La redazione di Uomini e Donne, tramite Instagram ha fatto sapere che la scelta è avvenuta in studio ...

Nilufar di Uomini e Donne ha scelto Giordano? L’indizio : Nilufar di Uomini e Donne pare abbia scelto Giordano: una frase conferma Sulla scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne arriva un importante indizio da Instagram. Pare che la tronista abbia già lasciato il programma insieme a uno dei due corteggiatori, Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. A dare la conferma ci ha pensato la […] L'articolo Nilufar di Uomini e Donne ha scelto Giordano? L’indizio proviene da Gossip e Tv.

Cose che le donne fanno (ma gli Uomini non se lo immaginano) : Quante volte ci hanno ripetuto che “una ragazza certe Cose non le fa”? E noi per un po’ ci abbiamo anche creduto. Finché non ci siamo rese conto che certi comportamenti non ci rendono meno femminili, ma solo più umane. Quindi lasciamo cadere questi stereotipi e spieghiamo agli uomini come siamo davvero. Loro forse faranno sempre finta che non sia così, ma noi donne abbiamo il dovere di aprirgli gli occhi con la cruda verità: ...

Uomini e donne | Puntata 15 maggio 2018 : ...

Uomini E DONNE/ Tina con un finto Gianluca Vacchi : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:57:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne 16 maggio - scelta di Nilufar : ecco cos'è successo Video : Oggi 15 maggio nuovo appuntamento da non perdere [Video] con Uomini e donne trono classico in onda su Canale 5. Alle ore 14,45 sara' trasmessa la seconda puntata di questa settimana dedicata ai tronisti che continuano ad essere presenti nello studio del dating show di Maria De Filippi, pronti a portare a termine il loro percorso. Noi remo la puntata in diretta su Blasting News e nel corso del pomeriggio vi aggiorneremo anche sulla nuova ...

Lorenzo Ricciardi/ Uomini e Donne - “Sara hai perso la dignità” : Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella sempre più lontani: il corteggiatore di Uomini e Donne fa piangere la tronista nella nuova puntata del trono classico.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:29:00 GMT)

Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne Sara ffi Fella conosce il fratello del corteggiatore : Grandi emozioni a Uomini e Donne. Il corteggiatore Luigi Mastroianni presenta il fratello Salvo alla tronista Sara Affi Fella. Le reazioni in studio. (Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:22:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : la forte dichiarazione di Lorenzo per Sara : Uomini e Donne oggi: Lorenzo Riccardi si lascia andare con una dichiarazione importante per Sara Affi Fella A Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si lascia andare a una dichiarazione importante nei confronti di Sara Affi Fella. Il corteggiatore ammette di essere in ansia, poiché ha compreso che la scelta si sta avvicinando. A renderlo consapevole […] L'articolo Uomini e Donne oggi: la forte dichiarazione di Lorenzo per Sara proviene da Gossip ...

Mentre tutto scorre - gli stipendi italiani no : Nord-Sud - Uomini-donne - i gap da colmare : Li potremmo chiamare 'stipendi di pietra', quelli dei lavoratori italiani: praticamente immobili nel corso del tempo, distanti dalle medie degli altri Paesi europei e con una forbice sempre più ampia tra...

Uomini e Donne - trono classico : la scelta di NILUFAR è già stata registrata? : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 14 maggio 2018, NILUFAR Addati ha annunciato di essere pronta alla scelta e, proprio per questo motivo, ha deciso di trascorrere una giornata alla villa con Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari, i due corteggiatori rimasti nel suo parterre. Da quella registrazione, avvenuta martedì 8 maggio, non sono più emerse delle anticipazioni riguardo all’epilogo del percorso della Addati; abbiamo ...

Uomini e donne | Puntata 15 maggio 2018 in diretta : [live_placement] Uomini e donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova Puntata dedicata al trono classico.Uomini e donne 2018 | Dove vederlo in tv e diretta streamingprosegui la letturaUomini e donne | Puntata 15 maggio 2018 in diretta pubblicato su Gossipblog.it 15 maggio 2018 14:40.