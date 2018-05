Uomini e Donne | Nilufar Addati verso la scelta | Paolo Crivellin lancia una dura frecciata

Uomini e Donne oggi : Sara piange per colpa di Lorenzo : oggi Uomini e Donne: Sara il lacrime, l’attacco a Lorenzo Riccardi La nuova puntata di Uomini e Donne è dedicata al Trono Classico. Dopo aver parlato di Mariano e Nilufar, è arrivato il momento di Sara. La bellissima tronista si è vista sia con Lorenzo che con Luigi. In ogni caso, con il primo le […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Sara piange per colpa di Lorenzo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Chi sceglie Sara Affi Fella? "Merita una scelta sincera come lei" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Anche Sara Affi Fella si prepara la scelta, ma chi sarà? Federico Mastrostefano è convinto: "Sarà Lorenzo, ma..."(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Giorgio Manetti : l'ultima stoccata del cavaliere (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Continua il botta e risposta tra Giorgio Manetti e Gianni Sperti. Arriva infatti la nuova stoccata del cavaliere...(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:05:00 GMT)

Mariano infrange il regolamento di Uomini e Donne e sono ovvie le conseguenze : Puntata U&D 14 maggio 2018. Iniziata la puntata, si parte insolitamente dal trono di Mariano Catanzaro. Maria De Filippi invita ad entrare nell'ordine prima Valentina e poi Eleonora, le due corteggiatrici rimaste a tre puntate dalla scelta finale del bel napoletano. Maria spiega che c'è una segnalazione considerata attendibile dalla redazione di una ragazza, che non si fa vedere in viso per paura di ricevere ritorsioni da parte degli amici ...

Uomini a casa e donne al lavoro : se a guadagnare in famiglia è solo lei : Il papà al lavoro, la mamma a casa, i bambini a scuola. In questo modo, più o meno, sarebbe stato possibile descrivere la maggior parte delle famiglie italiane fino a qualche decennio fa. Era rarissimo, se non impossibile, che fosse la donna a lavorare e mantenere tutti, ma le cose stanno progressivamente prendendo una piega diversa. Complice un cambiamento dei costumi, ma anche la crisi economica, sono in aumento costante gli Uomini che fanno i ...

La scelta di Nilufar : Paolo Crivellin attacca la tronista di Uomini e Donne : Uomini e Donne, la scelta di Nilufar: Paolo Crivellin contro la tronista Paolo Crivellin si prende la sua rivincita su Nilufar Addati. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felicemente fidanzato con Angela Caloisi, è stato duramente criticato dalla collega italo-persiana per via del suo Trono. Nilufar aveva condannato la tendenza di Paolo a baciare […] L'articolo La scelta di Nilufar: Paolo Crivellin attacca la tronista di Uomini e ...

Uomini e Donne gossip : Claudio e Ginevra ancora in crisi : gossip Uomini e Donne: Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani si sono lasciati? No, ma è crisi Continua la crisi tra Claudio e Ginevra di Uomini e Donne. Qualche giorno fa l’ex tronista si è recato a Napoli per cercare di risolvere la situazione con la sua fidanzata ma a quanto pare tra i due ci […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Claudio e Ginevra ancora in crisi proviene da gossip e Tv.

Registrazione Uomini e donne - la scelta di Nilufar : ecco cosa succede : Grande attesa per la nuova Registrazione di Uomini e donne trono classico in programma questa settimana. Le anticipazioni ufficiali rivelano che i tre tronisti rimasti in carica torneranno di nuovo nello studio di Maria De Filippi questo martedì 15 maggio per registrare la nuova puntata che vedremo poi in onda la prossima settimana su Canale 5. Noi seguiremo la Registrazione in diretta, dandovi in anteprima tutte le anticipazioni su quello che ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sara, Mariano e Nilufar. Si parte da Mariano, Maria comunica che ci sono delle segnalazioni e fa entrare Valentina ed Eleonora in studio. Viene mandato in onda un filmato, una ragazza che ha scelto di mantenere l’anonimato, racconta che il primo Maggio in un locale dell’hinterland napoletano, ha notato Mariano che si baciava con una ragazza e tra i due sembrava esserci dell’intesa. In ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 15 maggio 2018 : alta tensione tra Sara e Lorenzo! : Dopo l’ingresso di Virginia Stablum e Nicolò Brigante, si passa al percorso complicato di Sara. In studio si creano dei malumori, Lorenzo il quale mette in mezzo l’ex fidanzato della tronista. La Affi Fella offesa ed indignata va dietro le quinte. Uomini e Donne: Niludaf Addati pronta a scegliere! Il suo video fa commuovere tutti! Dopo aver visto le esterne di Nilufar Addati con i suoi pretendenti, Maria De Filippi annuncia che ...