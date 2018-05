Uniti Contro il Bullismo | una manifestazione sportiva a Siracusa

Stati Uniti : il 12 giugno l'incontro tra Trump e Kim Jong Un : L'atteso incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un si terrà il prossimo 12 giugno a Singapore. Lo ha annunciato il n.1 della Casa Bianca tramite il suo ...

‘Ndrangheta - raid pUnitivo contro un collaboratore di giustizia : “Quando ti riprendi rettifica le dichiarazioni” : Hanno rintracciato il pentito nella località protetta dove era stato nascosto dallo Stato. Lo hanno trovato e lo hanno pestato mentre stava rientrando a casa. Un agguato in piena regola quello contro Paolo Signifredi, il commercialista di Baganzola di Parma ritenuto dagli investigatori vicino al boss di ‘ndrangheta Nicolino Grande Aracri. L’episodio, raccontato da alcuni quotidian, è stato confermato dal legale del collaboratore di ...

Georgette e Davide - Uniti Contro la malattia : Presto torneremo a sorridere di nuovo : Georgette Polizzi, la vivace stilista protagonista di Temptation Island nel 2016, racconta nuovamente su Instagram il decorso della sua malattia neurologica, che l’ha costretta alla sedia a rotelle. La ragazza dimostra la sua tenacia e la forza nella sua battaglia quotidiana, dando un buon esempio di speranza a chi sta vivendo la sua stessa condizione.--Solo il 25 aprile, “Polly”, il nome con cui si fa chiamare dai suoi fan, aveva mostrato, ...

AVENGERS - INFINITY WAR/ Record d'incassi? I dieci supereroi Uniti Contro un solo nemico : AVENGERS - INFINITY War esce oggi 25 aprile nelle sale italiane: cast, trama e curiosità sul nuovo film che chiama in causa tutti i più grandi eroi della Marvel.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:24:00 GMT)

Cristiana Pisano presenta il programma di Uniti per il Paese : ancora un incontro pubblico : Nei giorni scorsi la candidata sindaco Cristiana Pisano ha presentato presso la sala Marizza della Biblioteca Comunale di Fogliano Redipuglia la lista civica ' Uniti per il Paese' ed i suoi candidati ...

Napoli - raid pUnitivo contro ambulanza : sassaiola contro i vetri : Ha scagliato una pietra contro l'ambulanza perchè gli aveva creato intralcio nel passaggio tra i vicoli del quartiere Forcella. Autore dell'ennesima azione violenta contro un mezzo di soccorso del 118,...

Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali : Più di 8mila caffetterie di Starbucks resteranno chiuse per un intero pomeriggio il prossimo mese, per consentire ai loro dipendenti di partecipare a corsi su come prevenire le discriminazioni razziali nei punti vendita della società. La decisione è stata assunta The post Circa 8mila caffetterie Starbucks resteranno chiuse per un pomeriggio negli Stati Uniti per organizzare corsi contro le discriminazioni razziali appeared first on Il Post.

Vietato vendere a Zte : gli Stati Uniti Contro il colosso tech cinese : Zte (Photo by Miquel Benitez/Getty Images) Gli Stati Uniti alzano una nuova barriera contro la Cina. Il dipartimento del commercio di Washington ha Vietato alle aziende americane di vendere componenti alla cinese Zte, colosso degli smartphone. Il divieto durerà sette anni. L’accusa degli Usa è che la multinazionale cinese abbia violato l’embargo contro Iran e Corea del nord. L’azienda avrebbe mentito sulla vendita di prodotti ...

Siria - gli Stati Uniti : 'Pronte nuove sanzioni contro la Russia' : La Casa Bianca è pronta a colpire la Russia con nuove sanzioni all'indomani dell'attacco missilistico compiuto in Siria. Lo ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, annunciando ...

Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria nella notte. Trump : «Assad mostro». Scontro all'Onu - Stati Uniti pronti al bis : È scattato nel cuore della notte l'attacco minacciato nei giorni scorsi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Siria, un'azione mirata contro il presunto arsenale di...

Città senza soldi - due piazze contro. Dema : Uniti per Napoli non per me : Due piazze a confronto: quella del sindaco Luigi de Magistris - Piazza Municipio - con la sua maggioranza, la giunta, i Movimenti, la sinistra e le Associazioni civiche. A meno di mezzo chilometro di...

Stati Uniti - Gran Bretagna e Francia lanciano rappresaglia in Siria : decine di missili contro tre basi di Assad : New York - Gli Stati Uniti, assieme a Francia e Gran Bretagna, hanno fatto scattare nella notte americana la rappresaglia militare contro il regime Siriano per l'uso di armi chimiche...

Stati Uniti Contro Cina : una guerra commerciale improbabile : All'inizio di quest'anno, il vice premier cinese Liu He ha suggerito a Davos che l'economia cinese sarà più aperta ai beni e servizi provenienti dall'estero e che le regole cambieranno in modo da ...

