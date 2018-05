Under 17 donne | sfuma contro Inghilterra sogno azzurro

Europei donne Under 17 : Spagna-Italia 0-0. Buona prova delle Azzurrine : Ottimo esordio per la Nazionale Under 17 femminile nel match inaugurale della fase finale dell'Europeo in Lituania. A Siauliai, contro la Spagna finalista della passata edizione e vincitrice di tre ...

Meno donne e Under 40 negli scranni del Palazzo a trazione leghista : Proclamati gli eletti. Zilli sceglie la Carnia, entra l'udinese Tosolini. Bandelli perde il 'derby' triestino con Giacomelli e rimane fuori

Basket - donne : rissa in Under 18 - rotto il setto nasale a una ragazza : E' finita male, molto male la partita fra Conte Verde Rivoli e Polisportiva Pasta, 3ª di andata del girone di consolazione Coppa A categoria Under 18 femminile, che si è giocata ieri sera alla ...

Boom donne manager : 30% tra Under 35 : Milano, 7 mar. (Labitalia) – Siamo ancora lontani dalla parità, ma la corsa continua. Infatti, nel 2016, (ultimo dato disponibile Inps) le donne sono il 16,6% dei dirigenti privati, dato che sale al 30,8% tra gli under 35 e al 28,2% tra gli under 40. E la forte crescita delle donne tra i manager ha contraddistinto anche questi ultimi anni, segnati da una pesante crisi economica globale che ha ridotto di parecchio il numero dei ...

Italia Olanda Under 19 (donne)/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Torneo La Manga) : diretta Italia Olanda Under 19: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Terza partita del Torneo di La Manga dedicato ai talenti del calcio femminile(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 04:03:00 GMT)

DIRETTA / Italia Norvegia Under 19 donne (risultato live 0-0) streaming video e tv : si comincia! : DIRETTA Italia Norvegia Under 19: info streaming video e tv, orario e risultato live. Seconda partita del Torneo di La Manga dedicato ai talenti del calcio femminile(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 15:06:00 GMT)

DIRETTA / Italia Islanda Under 19 donne (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Italia - buona la prima : DIRETTA Italia Islanda Under 19: info streaming video e tv, orario e risultato live. prima partita del Torneo di La Manga, dedicato al calcio femminile: tre partite fino al 6 marzo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 20:21:00 GMT)

