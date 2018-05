UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 21 al 26 maggio 2018

tvsoap

: Un grande artista e una grande persona! ? Onorata di essere accanto a colui che ha rappresentato con la sua musica… - AmorosoOF : Un grande artista e una grande persona! ? Onorata di essere accanto a colui che ha rappresentato con la sua musica… - teatrolafenice : ?? Buongiorno, amici! Dopo la prima davvero speciale di ieri sera di #Norma, oggi ancora sul pezzo: consegniamo alle… - Domenicain : 'La storia d'amore con @_GigiDAlessio_ è stata una delle cose più belle della mia vita' @_AnnaTatangelo_ ora a… -

(Di martedì 15 maggio 2018)settimanaliUnada lunedì 21 a sabato 26: Il nome di Cayetana è incluso nella lista di coloro che riceveranno l’indulto. Mauro e Del Valle assicurano controvoglia a Teresa che continueranno a cercare la sua amica, tuttora scomparsa. Liberto spiega a Rosina che l’uomo che Elvira ama è Simon, motivo per cui non può dire la verità ad Arturo ed ere il duello. I due mettono al corrente Susana, che cerca di intercedere per il nipote presso il colonnello, ma Arturo la umilia e la mette alla porta. Huertas decide di allontanarsi da Felipe, non resistendo a stargli vicino. Mauro rivela alla stampa che Cayetana è tra i graziati, per spingerla a ricomparire. Mentre Huertas e Felipe stanno parlando, si ripresenta a casa Alvarez-Hermoso la signora Consuelo, l’ultramoderna madre di Celia. In occasione del compleanno di Carlota, Teresa e ...