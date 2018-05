Una storia di coraggio e successo – La linea Preziosa dedicata alla geografia emozionale

Vladimir Luxuria - La Confessione/ “Ho avuto Una storia con un politico del centro destra - ricordo una volta…” : Vladimir Luxuria, La Confessione di Peter Gomez, nella seconda serata del Canale NOVE l'ex politica si confessa: “Ho avuto una storia con un politico del centro destra, ricordo una volta…”.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:09:00 GMT)

Vladimir Luxuria : "Ho avuto Una storia con un potente di destra. Ricevevo avances da politici del Family Day. Smettevano se parlavo coi giornalisti” : "Ho avuto una storia d'amore con un potente del centrodestra. Aveva un'attrazione sessuale per me". In un'intervista rilasciata a La Confessione, in onda lunedì 14 maggio alle 22.20 su NOVE, Vladimir Luxuria, parla di una relazione avuta con un politico delle fila del centrodestra."Ero affezionata a questa persona", dice l'ex onorevole di Rifondazione Comunista, "Lui aveva un'attrazione soprattutto sessuale, una volta mi sono preoccupata ...

Alice Rohrwacher conquista il Festival di Cannes con “Lazzaro Felice” - la storia di Una piccola santità senza miracoli : Grande apprezzamento al Festival di Cannes per ‘Lazzaro felice’ il nuovo film di Alice Rohrwacher che ha ricevuto oltre 10 minuti di applausi al termine della proiezione, al Grand Theatre Lumiere. La pellicola è stata il primo film italiano del programma in competizione per la Palma d’Oro e racconta la storia di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come ...

“Amore - sto male”. Daniela - 38 anni - muore così. A stroncarle la vita un gesto fatto centinaia di volte - come molti di noi. Una storia tanto triste quanto assurda : Avevano deciso di passare la giornata in casa. Il meritato riposo dopo una settimana di lavoro. Poi in mezzo ad un po’ di zapping televisivo, un libro e un’occhiata a una rivista Daniela ha visto arrivare uno dei suoi amici a quattro zampe. Il pelo deve esserle sembrato un po’ ispido, così ha deciso di spazzolarlo. Un’operazione che Daniela aveva fatto più volte, ma quel pomeriggio ha inziato a sentirsi male. In breve tempo la situazione ...

La Confessione - Vladimir Luxuria : “Ho avuto Una storia con un potente di destra. Venne al Pigneto con scorta e auto blu” : Ho avuto una storia d’amore con un potente del centrodestra. Aveva un’attrazione sessuale per me”. A ‘La Confessione’, lunedì 14 maggio alle 22.20 su Nove, Vladimir Luxuria, ospite di Peter Gomez, rivela la ‘relazione pericolosa’ con un politico di rango tra le fila del centrodestra quando era al governo. “Lei ha raccontato, senza fare nomi, di aver avuto una storia clandestina con un uomo importante del centrodestra quando ...

Bianca Atzei dimentica Max Biaggi : «Ho Una nuova storia d'amore» : ROMA - Bianca Atzei ha scelto Domenica Live per raccontarsi e parlare della fine della storia d?amore con Max Biaggi. «Io voglio comunque tenere un ricordo bello e positivo di lui....

Carrozzeria Bertone : storia di un salvataggio e di Una rinascita : ... con l'obiettivo di un rilancio in vari settori, dall'architettura al design industriale, alla moda, con un team di grande esperienza e realizza progetti di alta qualità in tutto il mondo. Dal ...

Anna Tatangelo : "La storia con Gigi D'Alessio Una delle più belle d'Italia. Ora sono serena" : Una nuova fase. Quella che sta vivendo Anna Tatangelo dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio.“La mia storia con Gigi è stata una delle più belle storie d’amore d’Italia”, ha dichiarato durante l’intervista rilasciata a Domenica In. “Lo dico con orgoglio perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c’è altro da aggiungere. Lo rifarei tremilacinquecento altre volte”.prosegui la letturaAnna ...

"La mia storia d'amore con Gigi D'Alessio è stata Una delle più belle d'Italia. Lo rifarei 3500 volte" : "Una delle più belle storie d'amore d'Italia". Così Anna Tatangelo ha definito la storia d'amore con Gigi D'Alessio. Ospite di Cristina Parodi a Domenica In su Rai1, la Tatangelo ha aggiunto: "Lo dico con orgoglio, perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c'è altro da aggiungere, lo rifarei tremilacinquecento altre volte".E, parlando della sua attuale situazione, ha spiegato: "La ...

Il Kilauea e gli altri vulcani delle Hawaii : Una storia lunga 5 milioni di anni : vulcani in fermento nel mondo: le Hawaii, Vanuatu, l'Alaska, il Guatemala, Reunion L'origine del Kilauea. Diversamente dalla maggior parte dei vulcani, che si formano dove le placche tettoniche si ...