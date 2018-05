Una grande scoperta di astronomia vintage

Il Codacons chiede la chiusura del Grande Fratello : “E’ Una discarica televisiva” : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T16:09:32+00:00 ROMA – “Con l’ultima edizione del Grande Fratello, la televisione italiana non ha mai raggiunto livelli di trash così elevati”. Lo afferma il Codacons in un comunicato, rispondendo agli appelli di alcuni spettatori che non vogliono più assistere a “spettacoli così aberranti sui teleschermi”. L‘associazione dipinge il Grande Fratello come […] L'articolo Il Codacons chiede la chiusura del ...

F1 - Test Barcellona 2018 (15-16 maggio) : tutti in pista per Una due giorni di grande importanza - la Ferrari cerca nuove soluzioni : Concluso il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, piloti e scuderie non avranno il classico “rompete le righe“, ma rimarranno sul tracciato del Montmelò per la prima tornata di Test nel corso della stagione da effettuare proprio sulla pista catalana. Per tecnici ed ingegneri si tratta di una occasione più unica che rara (il secondo ed ultimo round si terrà all’Hungaroring di Budapest nelle ...

Christopher Nolan a Cannes 2018 - Una grande lezione di cinema : Fuori della porta c’è il caos più totale. E dopo due ore (e più) di coda, ci sono giornalisti che arrivano a sfondare la cortina della sicurezza che li blocca a tre rampe di scale di distanza, per entrare in sala. Succede quando c’è in una masterclass con uno dei registi più di culto del momento, 48 anni e nove film all’attivo, e il festival la programma in una sala troppo piccola per reggere la pressione dell’attesa (e della cronaca). Il bello ...

ALFONSO SIGNORINI VS BARBARA D'URSO/ “Una stakanovista - ma il suo Grande Fratello..." : Alfonsi SIGNORINI: “BARBARA D'URSO? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash”, ma il giornalista apprezza la dedizione al lavoro della conduttrice.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:33:00 GMT)

Il Confine - dal 15 maggio su Rai 1 Una fiction sulla Grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Passalacqua perde la finale con onore. Lo scudetto 2018 è di Schio dopo Una partita di grande intensità : Cronaca: Si parte con Ragusa che trova le misure in difesa, restringe gli spazi per il tiro delle padroni di casa che sono obbligate alla penetrazione in velocità o il tiro da fuori. La difesa ...

Grande Fratello : Una richiesta del Moige potrebbe creare problemi al reality Video : Quest'edizione del Grande Fratello [Video]è al centro delle polemiche a causa del comportamento di alcuni concorrenti. Tutto ha avuto inizio con l'ingresso nella casa dell'esuberante Aida Nizar. Nel giro di pochi giorni è riuscita a stravolgere gli equilibri del gruppo che ha deciso di allontanarla. La situazione è degenerata quando il senegalese Baye Dame ha sfiorato una lite con lei per una coppa di tiramisù. Si sono verificati dei veri e ...

Monchi pensa al futuro : 'Con Di Francesco faremo Una grande Roma' : ... itervistato ai microfoni di 'Domenica Premium' in onda su Premium Sport -. Dobbiamo continuare sulla strada di questi ultimi due mesi. Ma sarebbe una mancanza di rispetto per le altre dire che la ...

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Avrei voluto vincere ma è stata Una grande prova di squadra” : Seconda posizione nel GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno, Valtteri Bottas ha completato la festa Mercedes sul tracciato catalano. Il finlandese, superato al via dall’ottimo scatto della Ferrari di Sebastian Vettel, ha sfruttato il rientro ai box della Rossa per riprendersi la seconda piazza e chiudere alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. Una grande dimostrazione di forza del team di Brackley, come ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar a Domenica Live : "Sono Una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria" : Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live e lo show è stato, ovviamente, assicurato. L'esuberante star dei reality show proveniente dalla Spagna è tornata nello studio del programma Domenicale di Canale 5 più carica che mai:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il ...

Grande Fratello - la clamorosa anticipazione : chi fanno fuori martedì sera - 'con Una scusa' : Un'espulsione camuffata al Grande Fratello. L'accusa a Barbara D'Urso è di quelle gravissime ma i complottisti sono sicuri e scatenati: martedì sera la produzione farà uscire Luigi Favoloso, mascherando la squalifica "come eliminazione diretta o ritiro volontario". --Su Twitter tanti sono sicuri che finirà così: gli autori del GF, di fronte alle polemiche e al tracollo economico che si rischia con la fuga degli sponsor da un reality diventato ...

Regalo sessista del sindaco alle dipendenti comUnali : «Era a grandezza naturale - lo abbiamo buttato subito» : Se ci fosse una competizione per il sindaco più sessista del mondo, quest'uomo, capace di regalare lecca-lecca a forma di vagina ai dipendenti comunali in occasione della Festa del Papà ma anche peni di cioccolato alle dipendenti per la Festa della Donna, ...

Il Benevento saluta la A con Una grande festa sotto la curva : L'ultima al "Vigorito" ha visto i tifosi giallorossi applaudire la squadra nonostante la retrocessione