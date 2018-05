Una fantasia pericolosa | l' ex cannibale rinuncia alla custodia della figlia

Valentino Rossi - GP Spagna 2018 : “Sarà Una gara dura. Zarco non in Yamaha per causa mia? Pura fantasia” : Decimo tempo al termine delle qualifiche del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP), Valentino Rossi non può essere certo contento del passo messo in evidenza dalla Yamaha a Jerez de la Frontera, sia sul giro secco che soprattutto guardando alla gara di domani, in prospettiva molto difficile per il campione di Tavullia. “Purtroppo è stata una giornata un po’ simile a ieri. Abbiamo cercato di modificare il ...