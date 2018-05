Un quadro di Picasso è stato danneggiato prima di essere messo all’asta

L'odissea di Guernica che Picasso non voleva far tornare in patria. Parigi gli dedica una mostra - ma il quadro non c'è : Ci vuole una certa audacia a organizzare una mostra su una tela, e una buona dose di immaginazione a visitarla, sapendo che quella tela non ci sarà. È quello che in questi giorni (e così fino al 29 luglio) accade al Musée Picasso di Parigi dove protagonista e al tempo stesso grande assente è uno dei quadri più segnanti del XX secolo, "Guernica" di Picasso. Manifesto universale pacifista, quest'opera ...