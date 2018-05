UN POSTO AL SOLE | anticipazioni e trame puntate dal 21 al 25 maggio 2018

Anticipazioni Un POSTO al sole : SERENA vicina a scoprire la verità su FILIPPO! : Ultimamente a Un posto al sole abbiamo assistito all’entrata di Filippo (Michelangelo Tommaso) in un pericoloso tunnel di menzogne ed investimenti azzardati: il giovane Sartori ha assaporato i “piaceri” del trading on line e ne è diventato talmente schiavo da fingere con la moglie di aver iniziato un nuovo lavoro, quando invece ha solamente trovato un ufficio per svolgere la sua attività fuori casa. Occhio, perché da ora in poi ...

In gita sul set di Un POSTO al Sole Video : I fan di Un Posto al Sole fra un mese esatto potranno coronare il sogno di esplorare il set della soap opera più longeva della tv italiana, in onda ormai da oltre 20 anni. Il 14 giugno 2018 torna infatti l’appuntamento con “Una gita al Sole”, evento attesissimo dagli upassini durante il quale è possibile visitare in lungo e in largo gli ambienti in cui vengono girate le scene d’interno, dal lussuoso salotto di casa Ferri agli affollati tavolini ...

Anticipazioni Un POSTO al sole : TIZIANO DE VITA si innamora di CERRUTI? : Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 14 maggio 2018 abbiamo visto introdurre il ruolo di TIZIANO De VITA, il funzionario dei Beni Culturali di Capodimonte che Michele (Alberto Rossi) chiamerà a sostituire Viola (Ilenia Lazzarin) nel programma radiofonico. Da stasera vedremo TIZIANO in azione, impersonato dal popolare interprete Lucio Caizzi. LUCIO CAIZZI | TIZIANO | Un posto al sole Ed è proprio Lucio a descrivere il suo nuovo personaggio ...

Marina Crialesi - tra Il Confine e Un POSTO al sole : l'intervista a TvBlog (Video) : Marina Crialesi è una delle attrice che fa parte del cast de Il Confine, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.TvBlog ha intervistato l'attrice calabrese a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie.prosegui la letturaMarina Crialesi, tra Il Confine e Un posto al sole: l'intervista a TvBlog (Video) pubblicato su TvBlog.it 15 maggio 2018 06:45.

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 15 maggio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 15 maggio 2018: Nel tornare a chiedere un lavoro a Enriquez (Rodolfo Corsato), Elena (Valentina Pace) gli pone come condizione che tra loro non ci dovrà essere più nessun contatto fisico. Prima di firmare il contratto, comunque, la figlia di Marina (Nina Soldano) riflette a lungo, mentre Niko (Luca Turco) viene a sapere tutto… Sandro (Alessio Chiodini) e Serena (Miriam Candurro) fanno ...

Un POSTO al Sole : anticipazioni 14 – 18 maggio 2018 : Miriam Candurro Non solo la lanciatissima Serena Rossi, anche Miriam Candurro, interprete del personaggio di Serena in Un Posto al Sole, sta vivendo, come l’ex collega di set, un periodo lavorativo particolarmente fortunato. L’attrice napoletana continua a far parte del cast della soap – che di recente ha tagliato il traguardo delle 5000 puntate – affiancando all’impegno sul set partenopeo altre esperienze. Nella scorsa stagione il ...

Un POSTO al Sole Anticipazioni 15 maggio 2018 : Elena scende a patti con Enriquez : Dopo aver tentato invano di incastrarlo, la Giordano accetterà la proposta di lavoro del suo aguzzino. Ma ad una sola condizione...

Nuovo ingresso nel cast di Un POSTO al Sole - Lucio Caizzi sarà Tiziano - dettagli Video : Dopo il fragore dei festeggiamenti per il conmento dello storico e importantissimo traguardo delle 5000 puntate, proseguono le puntate classiche della celebre e amatissima soap partenopea “Un Posto al Sole”. In questa settimana fara' il suo ingresso nella soap un Nuovo personaggio che fin da subito si inserira' tra le ordinarie vicende dei protagonisti della serie napoletana. Quando entrera' in scena? Nel corso della trasmissione delle puntate ...

Un POSTO al sole anticipazioni : tornano GIOVANNA e le trame poliziesche [ANTEPRIMA] : Negli ultimi mesi, diversi fan di Un posto al sole ci hanno scritto di non aver ben compreso il “finale aperto” della storyline legata al losco Gaetano Prisco, chiedendoci se la trama in oggetto sarà ripresa a breve. In realtà a noi NON risulta che tale storia tornerà presto al centro della scena, anche perché il finale – a dirla tutta – è stato piuttosto chiaro: Valentina cercherà di riprendere in mano le redini della ...

Un POSTO al sole anticipazioni : LUCIO CAIZZI interpreta TIZIANO - novità! : Dopo i riflettori puntati sulla sua puntata numero 5000, Un posto al sole torna alla normalità e introduce proprio da questa settimana una novità che riguarda il cast, nel quale entra un attore già noto al pubblico delle fiction tv! Tutto inizia quando Michele Saviani (Alberto Rossi) chiederà a Viola (Ilenia Lazzarin) di riprendere la sua trasmissione in radio, mettendola di fronte a un vero e proprio dilemma. La ragazza, pur tentata dalla ...

'Un POSTO al sole' - dal 21 al 25 maggio - il ritorno di Luca e la scelta di Anita Video : “Un posto al sole”, la storica soap opera in onda quotidianamente su Rai Tre, continua ad appassionare il pubblico che, da oltre cinquemila puntate, segue gli intrighi relativi agli abitanti di Palazzo Palladini a Posillipo. Le prossime puntate saranno incentrate ancora sul controverso e problematico personaggio di Anita Falco, sempre più dipendente dalla droga, che però si ritrovera' faccia a faccia di nuovo con suo padre, Luca Grimaldi, che ...

