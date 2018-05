Un Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) La parte più sorprendente, e per certi versi più esplosiva, del documento cui stanno lavorando come base di un accordo di governo Lega e M5s, è contenuta a pagina 4 delle 39 di cui il documento è, al momento, composto: la creazione di una struttura parallela aldei, ildi Ri, sede in cui regolare i dissensi nella cooperazione fra le due forze politiche o prendere nuove decisioni. Un organo consultivo e decisionale (che infatti decide con maggioranza a due terzi) non previsto oggi dall'architettura costituzionale del governo e la cui formazione per quanto "informale" rischia di innescare un conflitto istituzionale fortissimo, o, chissà, magari il sorgere di un nuovo avvenire.Una copia del "CONTRATTO PER IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO" (bozza del 14.05.2018, 0re 9.30, cioè ieri), ottenuto dall'HuffPost in ...