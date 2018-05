Un calciatore non lo vedi dal coraggio | ma dall' agilità

“Violentata da un calciatore della Lazio”. Confessione choc. L’amata attrice italiana si è decisa a parlarne solo ora : “Mi vergognavo troppo”. I terribili ricordi non l’abbandonano : “È stato terribile” : Una Confessione inaspettata e scioccante, quella che riguarda una delle attrici più amate in Italia. Una violenza terribile subita quando era ancora una ragazzina e tenuta taciuta per anni. A raccontare questo aspetto nascosto del suo passato è stata Gina Lollobrigida che ha raccontato la terribile esperienza vissuta molti anni fa. “La stanza era bianca ed asettica e odorava di disinfettante. Io ero nuda su un gelido letto operatorio, ...

Roberto Mancini in nazionale?/ La maglia azzurra non gli portò bene da calciatore - poche presenze e pochi gol : Italia, Roberto Mancini sempre più vicino alla panchina della nazionale italiana. Il tecnico di Jesi, attualmente in forza allo Zenit, potrebbe essere il prossimo allenatore.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:31:00 GMT)

Torino - scoppia il caso Niang : il calciatore non è infortunato : Il Torino sta attraversando un momento molto importante in campionato ma nelle ultime ore è scoppiato il caso Niang. La squadra di Mazzarri è reduce dal successo contro l’Inter ma deve fare i conti con il mal di pancia da parte dell’ex Milan. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il calciatore, fermo ufficialmente per un affaticamento muscolare, in realtà non si sarebbe presentato a più di una seduta di allenamento, un caso ...

“Non va a scuola”. Elena Santarelli parla di Giacomo. Il figlio della showgirl e del calciatore Corradi ha una brutta malattia che la showgirl ha raccontato sui social. Non è mai scesa troppo nei dettagli ma quel che fa sapere ora è una stretta al cuore… : Ne aveva parlato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti: Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio Giacomo e nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Il figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale ...

Parma - medico salva calciatore 14enne in arresto cardiaco 'Ma non chiamatemi eroe' : Un lunghissimo minuto, durante il quale Mattia, 14 anni, ha smesso di respirare. Stava giocando a calcio nel centro sportivo Ferruccio Bellè a Parma dove era in corso una partita fra i Giovanissimi ...

"Amin Younes non andrà al Napoli per colpa della camorra". Un quotidiano olandese spiega il no del calciatore dell'Ajax : Il calciatore dell'Ajax, Amin Younes, avrebbe rifiutato di passare al Napoli per colpa della camorra. È quanto riferisce il quotidiano olandese 'De Telegraaf'. Nell'articolo del quotidiano olandese si parla di un presunto faccia a faccia dell'esterno tedesco con i camorristi. Il giocatore, inoltre, sarebbe rimasto colpito in maniera negativa dalle condizioni della città."Sono frasi assolutamente incommentabili che gettano fango ...

Roma - Cartellino rosso per Lamela : il calciatore non trova posto al ristorante : Cartellino rosso per Erik Lamela. L'attaccante del Tottenham, ex calciatore della Roma, non ha trovato posto in un noto ristorante del centro storico della Capitale. Il giocatore era a passeggio con ...

"Vado a comprare le sigarette" : da 4 giorni non si hanno più notizie di un ex calciatore : Maurizio Marrone, 39 anni, ex calciatore, risiede a Monteforte Irpino (Avellino) ma è nativo di Napoli. Il 9 marzo ha raggiunto in treno la Toscana per andare a trovare i suoi due figli, che vivono a...