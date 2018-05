Tutela del know-how | approvato il decreto di attuazione della direttiva UE

Marsala e la facoltà di enologia. Curatolo : Tutelare l'identità del territorio : Qui la nota completa di Vinci: Ringrazio l'intero Consiglio per la sensibilità mostrata su un tema che riveste un'importanza fondamentale per l'economia e la storia della nostra Città. Ciò dimostra, ...

Legambiente : tornano i campi estivi di volontariato - all’insegna della Tutela ambientale e dell’integrazione sociale : tornano i campi estivi di volontariato di Legambiente: sono 75 quelli organizzati quest’anno, e a questi si aggiungono anche i 22 campi internazionali indirizzati ai volontari stranieri provenienti dalle Ong del network ‘Alliance of european voluntary service organisations’. I campi estivi sono dedicati ai ragazzi, agli adulti e alle famiglie con bimbi al seguito, durano 10-15 giorni, e si tengono in tutta Italia da giugno a ...

Ambiente - Toscana : Tutela dell’acqua dall’inquinamento - via libera alla legge : Nuovo intervento normativo in tema di tutela delle acque da inquinamento, in particolare nella parte relativa agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati nei quali siano convogliate anche acque reflue industriali. La Regione Toscana ha predisposto un testo per equiparare i limiti di emissione imposti dalla normativa nazionale per gli impianti superiori ai 2mila abitanti equivalenti. Come illustrato in Aula dal presidente della commissione ...

La giungla delle bollette : ecco come evitare trappole con la fine della «Tutela» : ecco le cose da sapere prima di decidere. Il 41% delle famiglie (pari a 11,8 milioni di utenze domestiche) ha abbracciato la concorrenza

La giungla delle bollette : ecco come evitare trappole con la fine della «Tutela» : ecco le cose da sapere prima di decidere. Il 41% delle famiglie (pari a 11,8 milioni di utenze domestiche) ha abbracciato la concorrenza

In diretta Rai da Scicli - Legambiente e Corepla rilanciano il messaggio di Tutela ambientale e salvaguardia del mare : ... come ha fatto in questi anni l'Italia che è stata in grado di giocare un ruolo da apripista, e promuovere la diffusione dell'economia circolare che nella Penisola ha trovato un terreno fertile. Allo ...

TRA NASCITA E MORE UNA VITA SOTTO Tutela L'onnipotenza della scienza e della tecnologia a confronto con culture che fanno perno sui linguaggi della cretività poetica - : Il sogno di rigenerazione, così come l'ossessiva difesa della VITA, della salute, dell'eterna giovinezza, diventano loro malgrado i testimoni più insospettabili dei pericoli che oggi minacciano la ...

Papa Francesco : cultura di prevenzione primo passo per la Tutela della salute : Roma, 28 apr. , askanews, Alle ore 11.30 di questa mattina, nell'Aula Paolo VI, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina ...

"Erosione e Tutela delle coste in Sardegna" : limitare l'accesso alle spiagge può aiutare : Secondo il Presidente di Confcommercio Sardegna, Alberto Bertolotti, 'in alcuni casi è giusto limitare l'accesso alle spiagge, per tutelarle dall'erosione'. La stagione estiva è alle porte e il ...

Gastronomia : Il Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP si rinnova : Tra i prodotti più nobili del lungo Stivale è presente la Pasta, probabilmente di origine cinese, ma la popolarità le

Nicolò - FDI - sulla depurazione 'in tilt' : Tutelare qualità del mare calabrese : 'L'estate è ormai alle porte e la stagione turistica 2018 si annuncia un'ennesima mortificazione per le straordinarie bellezze naturali calabresi, a cominciare dalle acque del mare e dalle spiagge. Si ...

Sanità - Lorenzin : “Tutelare la saluta della donna favorisce quella della collettività” : “Tutelare la salute femminile significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la collettività, perché le donne svolgono un’azione di health driver fondamentale”. Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in occasione della III Giornata nazionale della salute della donna, celebrata oggi con una serie di eventi a Roma e in tutta Italia. La Giornata, promossa dal ministero insieme alla Fondazione ...

Lorenzin : “Tutelare la salute delle donne per favorire l’intera famiglia” : Tutelare la salute femminile “significa favorire la salute di un’intera famiglia e di tutta la collettivita’, perche’ le donne svolgono un’azione di health driver fondamentale”, essendo spesso le responsabili della cura dell’intera famiglia. A sottolinearlo e’ il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, alla vigilia della III Giornata nazionale della salute della donna, promossa dal dicastero ...

Firmato l'atteso decreto di Tutela dell'olio extravergine delle "Colline pontine dop" : ... sul canale 89 per quanto riguarda l'Abruzzo, sul canale 617 per il Molise e - come sempre - con un 'ora di differita su Teleuniverso +1 , canale 661, oltre che in streaming sul sito internet www.