Turista violentata in hotel : altri casi con droga dello stupro in Costiera : «Quello di Meta non è l?unico caso. Quanti ce ne sono? Qui arrivano diverse denunce simili». Sandro Pennasilico, procuratore di Torre Annunziata, conferma che...

Sorrento : Turista narcotizzata e violentata - arrestati 5 dipendenti di un hotel : Napoli - La Procura della Repubblica di Torre Annunziata tramite i poliziotti del commissariato di Sorrento e della squadra mobile di Napoli ha disposto alle prime luci dell’alba l’arresto di cinque tra dipendenti ed ex dipendenti di un hotel di Meta. Nei loro confronti l’accusa è di violenza sessuale aggravata dalla narcosi. Stando alla ricostruzione dei fatti da parte dei pm, nel 2016 i cinque indagati avrebbero prima narcotizzato e poi ...

Sorrento - violentata una Turista inglese : ordinanza di custodia per 5 persone : La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone ritenute responsabili di violenza sessuale di gruppo con l'aggravante dell'uso di sostanza stupefacente nei confronti di una turista inglese