Turchia | paesi musulmani rivedano rapporti con Israele

Turchia convoca summit paesi islamici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - il giorno dopo. Paesi Ue e Russia confermano l'accordo - critiche a Trump da Onu - Cina e Turchia : Cancellerie in ambasce, Borse in altalena, petrolio sopra i 70 dollari. Sono i primissimi effetti dell'annuncio di Donald Trump di rompere l'accordo con l'Iran sul nucleare e imporre nuove sanzioni. Quel JCPOA (piano d'azione globale congiunto) non sta più bene all'amministrazione Usa, malgrado sia stata proprio da Washington, allora primo inquilino Barack Obama, a promuovere l'intesa.Dalle reazioni internazionali emerge una forte ...