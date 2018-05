Turchia convoca summit paesi islamici

Turchia : crollo lira - Erdogan convoca riunione d'emergenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : l’elenco dei convocati azzurri per la prova in Turchia : Torna protagonista la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Dopo l’appuntamento di Shanghai, dove la Nazionale italiana si è messa in grande evidenza (un argento ed un bronzo), gli azzurri si preparano alla prossima sfida ad Antalya (Turchia), programmata dal 21 al 26 maggio, presentandosi con i migliori rappresentanti a disposizione. Nell’arco olimpico il Bel Paese potrà contare su Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco ...