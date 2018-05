Trump | pena morte a chi uccide poliziotti

Trump : pena di morte per chi uccide un poliziotto : «I criminali che uccidono i nostri poliziotti dovrebbero avere la pena di morte». È un passaggio del discorso che Donald Trump ha tenuto durante la 37esima edizione della cerimonia per ricordare gli agenti caduti in servizio. «Non lasceremo che accadano cose negative alla nostra polizia. Riteniamo che i criminali che uccidono i nostri agenti dovreb...

Mueller agli avvocati del presidente : "Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate" : Al momento Donald Trump non è considerato oggetto dell'inchiesta penale sul Russiagate. Lo ha detto il procuratore speciale Robert Mueller, che guida l'inchiesta sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016, agli avvocati del presidente, secondo quanto riferisce il Washington Post citando fonti informate. Mueller ha tuttavia anche specificato che la sua squadra sta lavorando a un rapporto sull'operato di ...

USA : WP; Mueller - Trump non è al momento in inchiesta penale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Russiagate - procuratore Mueller : 'Trump non è in inchiesta penale' : Il procuratore speciale Robert Mueller, che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha riferito agli avvocati del presidente Usa Donald Trump che questi non è al momento considerato oggetto dell'inchiesta ...

Schiaffo di Trump alla Cina - penalità per 50 miliardi : Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare oggi nuove tariffe e sanzioni contro la Cina per un valore di almeno 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Nyt, spiegando che la mossa viene motivata con la ...

Trump alla Cina - penalità per 50 mld : ANSA, - NEW YORK, 22 MAR - Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare oggi nuove tariffe e sanzioni contro la Cina per un valore di almeno 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Nyt, spiegando che la ...

Trump propone pena di morte per i trafficanti di droga - : Il presidente statunitense ha annunciato il pugno duro nella lotta al traffico di stupefacenti, sostenendo che il muro al confine con il Messico potrebbe essere utile alla causa

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. 'Pena capitale per chi traffica droga'. Poi torna sul muro del Messico : Trump vuole 20 milioni di dollari dall'ex pornostar Stormy Daniels 'Dobbiamo cambiare le leggi, e stiamo lavorandoci ora' , ha spiegato, smentendo Andrew Bremberg, direttore della politica interna ...

Trump : "Pronti alla pena di morte per trafficanti di droga" : 'Se non usiamo le maniere forti contro i trafficanti, non otterremo niente. E le maniere forti comprendono la pena di morte'. Donald Trump annuncia la svolta nel contrasto a quella che definisce 'l'...

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. "Pena capitale per chi traffica droga". Poi torna sul muro del Messico : A morte gli spacciatori. «Tolleranza zero» e pena di morte per i trafficanti di droga, almeno nei casi più gravi: Donald Trump lancia la sua crociata contro la crisi degli oppiacei...

Svolta Trump : a morte gli spacciatori. "Pena capitale per chi traffica droga". E torna sul muro del Messico : A morte gli spacciatori. Donald Trump ha proposto ufficialmente per la prima volta di applicare la pena di morte contro i trafficanti di droga, almeno nei casi più gravi, dopo averlo ventilato...

Tolleranza zero con la droga - Trump : “Duri con spacciatori - okay alla pena di morte” : Il presidente presenta le nuove misure che intende chiedere al Congresso per contrastare l'ondata di decessi per uso di stupefacenti che in America ha ucciso 64 mila persone solo nel 2017. Ci saranno più dure per i trafficanti, compresa la pena capitale.Continua a leggere

Tolleranza zero con la droga - Trump : “Duri con spacciatori - okay alla pena di morte” : Tolleranza zero con la droga, Trump: “Duri con spacciatori, okay alla pena di morte” l presidente presenta le nuove misure che intende chiedere al Congresso per contrastare l’ondata di decessi per uso di stupefacenti che in America ha ucciso 64 mila persone solo nel 2017. Ci saranno più dure per i trafficanti, compresa la pena […] L'articolo Tolleranza zero con la droga, Trump: “Duri con spacciatori, okay alla pena di morte” proviene ...

Tolleranza zero con la droga - Trump : 'Duri con spacciatori - possibile anche pena di morte' : Donald Trump lancia l'ipotesi di condannare alla pena capitale gli spacciatori di droga. Lo annuncia presentando il programma per affrontare il problema della tossicodipendenza. "Gli spacciatori ...