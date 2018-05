Truffa a SpA | Sequestro beni tra Molise e Abruzzo | nel mirino della Gdf imprenditore

Risparmiatori Truffati. 'Spariti milioni di euro' : San Donà. Il caso della Venice Investment riguarda tutto il Veneto Orientale Operai e imprenditori in fila all'Adusbef. L'avvocato: 'Bisogna recuperare tutto'

Truffata dal guaritore - si dà fuoco e muore a Poggibonsi. Aveva speso tutti i risparmi per "curare" il marito : La donna di 62 anni che si è suicidata a Poggibonsi (Siena) dandosi fuoco con alcol etilico Aveva speso tutti i risparmi, centinaia di migliaia di euro, pagando un finto guaritore nella convinzione di poter curare il marito malato.È quanto emerge al momento dalle indagini dei carabinieri che ora stanno cercando di individuare il santone, uno straniero, e anche la setta che sembrerebbe riunita intorno a lui e che avrebbe esponenti ...

Autovelox - occhio alla Truffa : finte telefonate ai cittadini : 'Paga ora e risparmi il 30%' : 'In questi giorni diverse persone ci hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da parte di presunti agenti di polizia locale - spiega Di Ferdinando - e relative a fantomatiche multe per violazioni ...

La grande Truffa dei dipendenti comunali : a spasso sul lungomare di Pozzuoli dopo avere beggiato : I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura a carico di 10...

Lazio - Truffa de Vrij indagato cittadino spagnolo : C'è un indagato nella vicenda giudiziaria che vede la Società Sportiva Lazio parte lesa in una truffa legata alle operazione di pagamento del difensore biancoceleste Stefan de Vrij. Sarebbe un ...

Truffa nelle spedizioni - prendevano merce e sparivano : rubati anche strumenti della band di Zucchero : I carabinieri hanno arrestato sette persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere con carattere transnazionale per commettere i reati di Truffa, falso e sostituzione di persona. Gli ...

Avvocatessa Truffava i clienti spacciandosi per la sorella di Cantone : interdetta dalla professione : truffava i suoi clienti spacciandosi per la sorella del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e millantando il suo intervento risolutivo: la Procura di Benevento ha chiesto e...

È guerra legale al «fondo Truffa» che ha bruciato 600 milioni di risparmi : I grandi studi legali statunitensi stanno preparando colossali class action per risarcire i risparmiatori dopo lo scandalo del fondo “Protezione e Crescita” (crollato a -80% in due giorni): venduto come prudente investimento per tranquilli padri di famiglia, in realtà aveva messo in piedi strategie speculative ad altissimo rischio...

