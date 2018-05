Treviso | cancellato il volo della vacanza | coppia abbandonata in aeroporto

Treviso - critica la pediatra su Facebook : bimbo cancellato dai pazienti : Una mamma utilizza Facebook per lamentarsi della pediatra del figlio. In tutta risposta la dottoressa elimina il bambino dalla lista dei suoi pazienti."Venti giorni fa ho espresso un'opinione (su Facebook) - scrive sempre sui social la donna di Treviso - Ho detto che non sono riuscita a parlare direttamente con il medico, in tre settimane ho parlato con due sostituti e una segretaria . Poi mi è arrivata la lettera. Ho telefonato, ...