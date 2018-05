Travolto da una lastra metallica | operaio muore in un cantiere navale

Monza-Arcore - 67enne Travolto e ucciso dal treno/ Coinvolta una seconda persona? Le indagini in corso : Monza, uomo di 67 anni investito e ucciso dal treno: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:52:00 GMT)

Temperature in rialzo - si stacca una valanga Travolto un gruppo di scialpinisti : due morti : Nadia Muratore Pila , Aosta, È stato un assordante boato durato alcuni interminabili secondi, come un ruggito della montagna, ad annunciare la valanga caduta al Colle Chamolé, a Gressan - in provincia ...

Una valanga ha Travolto diversi sciatori vicino a Pila - in Valle d’Aosta : Sabato mattina c’è stata una valanga a Pila, una località sciistica in Valle d’Aosta: secondo il sito Aostasera ha travolto almeno cinque sciatori che stavano facendo una gita di sci alpinismo, fuori dalle piste. Due di loro sarebbero già stati estratti The post Una valanga ha travolto diversi sciatori vicino a Pila, in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

Ancora una vittima sul lavoro - operario Travolto da un tir a Marghera - : L'uomo, 56enne, è morto schiacciato dalla ruota di un camion che usciva da un'azienda. Dall'inizio del 2018 sono 154 le persone morte sui luoghi di lavoro in Italia

Ancora una vittima sul lavoro - operario Travolto da un tir a Marghera : Ancora una vittima sul lavoro, operario travolto da un tir a Marghera L'uomo, 56enne, è morto schiacciato dalla ruota di un camion che usciva da un'azienda. Dall'inizio del 2018 sono 154 le persone morte sui luoghi di lavoro in Italia Parole chiave: ...

Travolto da una valanga Emmanuel Cauchy : "Addio all'angelo degli alpinisti" : Quelle montagne che conosceva così bene gli sono state fatali. Il noto alpinista francese Emmanuel Cauchy, noto anche come "il Dottore Verticale", è morto per una valanga staccatasi nella zona di...

Chamonix - morto un uomo del soccorso alpino Travolto da una valanga : C’è almeno uno scialpinista morto travolto da una valanga a Chamonix. Si tratta di una guida alpina di 58 anni che fa parte del soccorso alpino locale. Lo riporta il sito Le Parisien. La valanga si è staccata sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix, sul lato opposto della val d’Arve rispetto al versante francese del Monte Bianco, in Alta Savoia. Oltre alla vittima, scrive il giornale francese, ci sno altre tre persone ...

Scialpinista muore Travolto da una valanga : Tragedia in montagna. Uno Scialpinista austriaco di 58 anni è morto travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a 2100 metri di quota. Livigno, travolto da valanga...

Livigno. Tedesco Travolto e ucciso da una valanga : Un Tedesco è morto lunedì pomeriggio, travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a

Scialpinista muore Travolto da una valanga a Livigno - : L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima

Scialpinista muore Travolto da una valanga a Livigno : Scialpinista muore travolto da una valanga a Livigno L'incidente si è verificato intorno alle 14 in zona Forcola dopo il distacco di una massa di neve. Ancora non si conoscono le generalità della vittima Parole chiave: Livigno ...

Muore scialpinista Travolto da una valanga a Livigno : In questi giorni il rischio di valanghe è particolarmente marcato nella zona, i soccorsi sono intervenuti quanto intorno alle 14 è scattato l’allarme ma per l’uomo non c’è stato niente da fare

Livigno : muore scialpinista Travolto da una valanga : I soccorritori, partiti in elicottero subito dopo il distacco della massa di neve, arrivati sul posto non hanno potuto far nulla per la vittima

Morto scialpinista Travolto da una valanga in Ossola : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Morto scialpinista travolto da ...