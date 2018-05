Trapianto di reni con paziente cosciente a Torino | ecco cosa è accaduto

Blastingnews

: Malattia rara impedisce l'anestesia: trapianto di reni da record a Torino - SaluteBene : Malattia rara impedisce l'anestesia: trapianto di reni da record a Torino - NutraceuticaIT : Malattia rara impedisce l'anestesia: trapianto di reni da record a Torino - Gossippando_it : Malattia rara impedisce l'anestesia: trapianto di reni da record a Torino -

(Di martedì 15 maggio 2018) Nefrologia, chirurgia e anestesia. Tre branche complicate della medicina che per undieffettuato ahanno dovuto prodursi nel massimo sforzo. Una necessità derivante dal dover trattare un caso molto spinoso, per il quale si sapeva che sarebbe stato necessario intervenire con la massima cautela. Ilin questione, un quarantenne, non era nelle condizioni di poter affrontare un'operazione che prevedesse l'anestesia generale. Un rischio troppo elevato e da evitare. Si è ovviato in una maniera che rende l'operazione chirurgica un qualdi storico, per un centro d'eccellenza come quello piemontese che negli ultimi dieci anni si stima abbia condotto circa duecentocinquanta trapianti di rene...