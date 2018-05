Tramvia Firenze | confermata la nuova linea fino a Piazza San Marco

Blastingnews

: Grazie #Firenze e #toscana per la visita del #tramvia. Sono felice e fiera del sostegno della #cohesionpolicy a que… - CorinaCretuEU : Grazie #Firenze e #toscana per la visita del #tramvia. Sono felice e fiera del sostegno della #cohesionpolicy a que… - JunqueiroFI : RT @Lavori_Tram_Fi: #Firenze #Tramvia, stamani il sindaco Nardella sul viaggio di prova del tram con la commissaria Ue Cretu Presente anch… - ToscanaBXL : RT @CorinaCretuEU: Grazie #Firenze e #toscana per la visita del #tramvia. Sono felice e fiera del sostegno della #cohesionpolicy a quel pro… -

(Di martedì 15 maggio 2018) Questa mattina Stefano Giorgetti, assessore ai lavori pubblici, ha dato un buongiorno alternativo ai fiorentini, che si sono svegliati con il progetto della4 e il prolungamento della2 approvato. LaarriveràSan, passando per viale Lavagnini, percorrendodella Libertà, dopo la quale svolterà a destra in Via Cavour arrivando inSan. Tornerà indietro verso i viali transitando per Via Alfonso La Marmora....