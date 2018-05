Tra Salvini e Di Maio stallo serio su premier e programma Cosa scrivono i giornali

Governo - la prima pagina devastante del Tempo sulla Trattativa Di Maio-Salvini : 'Che pippe' : Dopo l'ennesima delusione arrivata domenica 14 maggio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora lontani da un accordo di Governo, la reazione sulle prime pagine dei giornali è stata di unanime ...

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodesTra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di inconTrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Governo - Di Maio e Salvini Trattano : resta da sciogliere il nodo premier [LIVE] : 07:45 - Quando la fumata bianca sembrava essere ormai vicina, la trattativa tra M5S e Lega ha subito una brusca frenata. Il nodo principale da sciogliere sembra quello relativo al candidato premier. Nella giornata di ieri, man mano che le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si avvicinavano, l’ansia cresceva. Per uscire dallo stallo il leader dei grillini aveva addirittura proposto nuovamente la sua candidatura come ...

Governo - continuano serrate le Trattative Tra Di Maio e Salvini [LIVE] Video : trattative Governo: il Live della giornata politica Nel corso del weekend le trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini [Video]per la formazione di un Governo politico tra Movimento 5 Stelle e Lega, sembravano ad un passo dalla conclusione. La sensazione era che le parti fossero vicine a trovare un accordo, con un unico nodo da sciogliere: quello della figura che avrebbe dovuto ricoprire l'incarico di premier. [Video] M5S e Lega, parevano ...

Salvini torna a dubitare : il leader della Lega mette in conto il fallimento del dialogo con Di Maio e cerca l'exit sTrategy : Al Colle Matteo Salvini ci è salito senza nomi per la premiership. Nel suo colloquio con Sergio Mattarella, il leader della Lega non ha portato candidati per il ruolo di capo del governo con il M5s. Perché i problemi di questa nuova avventura intrapresa con il M5s dal 5 marzo, stanno a monte. Ci sono le differenze sul programma: "Il governo nasce per fare le cose: o si comincia o ci salutiamo". E ci sono soprattutto quei "vincoli ...

Gelmini : "Distanze Tra Lega e M5s Avevamo avvertito Salvini" : Lo stallo prosegue. Movimento Cinque Stelle e Lega non avrebbero ancora trovato la quadra sul programma di governo gialloverde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno chiesto più tempo al Colle per ...

GOVERNO LEGA-M5S - STALLO PREMIER E PROGRAMMA/ Di Maio-Salvini - distanza sul "conTratto" : GOVERNO, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli PREMIER? Di Maio smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 21:11:00 GMT)

Salvini : governo parte se può fare cose - serve qualche alTra ora : Roma, 14 mag. , askanews, 'Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo ...

Salvini : o troviamo la quadra sul conTratto di governo oppure ci fermiamo qui : Il leader leghista, al contrario di Di Maio, ammette le difficoltà a trovare accordi su punti fondamentali come migranti, legge Fornero e giustizia - Al termine del colloquio con Mattarella, è un ...

Governo - Di Maio : 'Abbiamo chiesto altro tempo - Salvini : 'Si parte se non si spacca il centrodesTra' : "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per ultimare il programma di Governo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le nuove consultazioni col Presidente della Repubblica. "Nomi non ...