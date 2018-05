Tra Final Fantasy VII Remake e XV | quali sono i piani del franchise per l’E3 2018?

The Royals 5 ci sarà? Rinnovo a rischio e finale 4×10 con cliffhanger - Tra matrimonio reale e colpo di stato (video) : The Royals 4 ha lasciato il pubblico con un enorme cliffhanger al termine dell'ultimo episodio: un finale di stagione con sorpresa che, evidentemente, prevedeva un Rinnovo per lo show non ancora arrivato. Per come concepito, l'episodio 4x10 dal titolo "With Mirth in Funeral and With Dirge in Marriage" che ha concluso la stagione nella mente del creatore Mark Schwahn non era affatto un potenziale finale di serie, ma presumeva una nuova ...

“Ecco da dove vengono”. Risolto il mistero dei “piedi mozzati” : parti del corpo di misteriose vittime erano apparse in riva al mare - Tra l’orrore dei bagnanti. Ora - finalmente - la soluzione a un caso davvero agghiacciante : Uno dei casi che aveva inquietato di più la stampa e gli utenti di tutto il mondo nel corso degli ultimi anni, un mistero a tinte horror Risolto soltanto ora. Tutto è successo in Canada, a Vancouver, dove per dieci lunghi anni la polizia si è trovata a fare i conti con la storia dei “piedi mozzati”. L’ultimo avvistamento risaliva a qualche mese fa, quando passeggiando in spiaggia con il suo cane un uomo si era imbattuto ...

Diretta / Boston Cleveland (risultato live 78-64) streaming video e tv : rienTra Cleveland (NBA finali Est) : Diretta Boston Cleveland, streaming video e tv: al TD Banknorth Garden va in scena gara-1 delle finali della Eastern Conference nei playoff NBA. LeBron James verso un'altra finale?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:14:00 GMT)

DIRETTA/Crotone Lazio (risultato finale 2-2) streaming video e tv : gol di Milinkovic - ma enTrambe ora rischiano : DIRETTA Crotone Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I biancocelesti inseguono la Champions League, gli squali per un'altra salvezza(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:58:00 GMT)

Vincitore ballo ed eliminato di Amici 2018 il 12 maggio : esito della finale Tra Bryan e Lauren : Vincitore di puntata ed eliminato di Amici 2018 sono disponibili alla fine di questo post. Nella sesta puntata del talent show, in diretta sabato 12 maggio su Canale 5 a trionfare è stato La puntata numero 6 del serale si è aperta con la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri, senza prove corali di squadra. Per la seconda settimana consecutiva, Amici rinuncia agli ospiti sulle corali di squadra e salta la prima fase. Questa sera si inizia ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : la finale sarà Tra Dominic Thiem e Alexander Zverev : Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev a giocarsi la finale del Masters 1000 di Madrid. Senza storia le due semifinali, che hanno visto l’austriaco e il tedesco vincere in due set. Per Thiem si tratterà della seconda finale consecutiva a Madrid, ancora a caccia del primo titolo 1000 in carriera, per Zverev sarà la prima volta alla Caja Magica, avendo però già in tasca due titoli di questo livello. A senso unico la prima semifinale, con ...

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : Israele favorito - Italia Tra primi dieci. Vincitore e scaletta : Eurovision Song Contest 2018, diretta Finale 12 maggio: grande attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro. La scaletta, i Paesi in gara e il meccanismo di voto.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:27:00 GMT)

Tennis - WTA Madrid 2018 : PeTra Kvitova vince il derby ceco con Karolina Pliskova e va in finale : Petra Kvitova conquista la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid. La numero 10 del mondo ha sconfitto nel derby ceco Karolina Pliskova, numero 6 del ranking, in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Adesso Kvitova affronterà l’olandese Kiki Bertens, con la possibilità di vincere per la terza volta in carriera il torneo spagnolo. Pliskova parte subito con il break nel game di apertura e poi ha anche un palla per salire sul ...

Grey’s Anatomy 14×24 finale di stagione : Trama e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×24 All Of Me va in onda giovedì 17 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×24 finale di stagione: trama e SPOILER Anche quest’anno siamo arrivati al finale di stagione del medical drama targato Shondaland. ...

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente cosa c’è Tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...

Primo Trailer del finale di Arrow 6 Tra bombe ed esecuzioni : chi morirà? : Il periodo più brutto dell'anno per gli amanti delle serie tv sta arrivando e il Primo trailer del finale di Arrow 6 non fa altro che ricordarci che il mese di maggio porterà via la maggior parte degli show. La cosa positiva è che i fan di Stephen Amell e del suo eroe incappucciato sanno bene che la serie ha già ottenuto un rinnovo e che, quindi, "Life Sentence" è un passaggio obbligato verso il futuro. La resa dei conti sta per arrivare, ...

Asia Sagripanti canta Gravità - inedito per la finale Tra il duetto con Renga e Con il nastro rosa (video) : Asia Sagripanti canta Gravità per cercare di conquistare il pubblico che potrebbe portarla alla vittoria. La giovane artista ha anche avuto il piacere di duettare con il suo coach, Francesco Renga, in L'amore altrove, che a suo tempo portò al successo con Alessandra Amoroso. Nella variegata prima fase di gara, l'allieva di Renga ha anche avuto modo di confrontarsi con una cover, Con il nastro rosa di Lucio Battisti, con la quale ha dato ...

Karate - Europei 2018 : Angelo Crescenzo magisTrale - vola in finale Tra i 60kg! Sfida a Pavlov per l’oro : Angelo Crescenzo ha confezionato un’impresa mastodontica agli Europei 2018 di Karate qualificandosi alla finale per l’oro tra i 60kg (categoria che purtroppo non sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove questo sport farà il proprio debutto a cinque cerchi). Show sbalorditivo dell’azzurro che ha demolito tutta la concorrenza e si è così guadagnato l’atto conclusivo contro il macedone Emil Pavlov. Prestazione di ...