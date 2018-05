Torna la notte europea dei musei il 19 maggio : Torna la notte europea dei musei il 19 maggio In questa data è prevista un'apertura serale straordinaria di 3 ore per accedere alle esposizioni, al costo simbolico di un euro Parole chiave: musei ...

Roma - Torna la Notte Sacra : il 12 maggio musica - rassegne d'arte e preghiere nelle chiese del centro : E fuori, nelle strade, gli spettacoli di 'buskers di Dio'. E' la seconda edizione della 'Notte Sacra', ideata da monsignor Liberio Andreatta due anni fa e adesso portata avanti da don Remo Chiavarini,...

“Grondavo sangue”. Parrucchiere horror. Va nel suo negozio di fiducia per una pettinatura alla moda. Torna a casa soddisfatta ma quello che le è capitato di notte è terribile : “Non mi riprenderò mai più” : “Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire”, le donne sanno quanto può essere vero questo motto, ma sicuramente Helzie Amnell-Connor, una ragazza di 24 anni di Leeds (Gran Bretagna) non si aspettava di rimanere ferita in questo modo. La giovane circa un mese fa è rimasta vittima di un ‘incidente’ decisamente assurdo, oltre che doloroso. Come tante ragazza ama seguire la moda e per osare qualcosa di diverso ...

Per una notte - Napoli è Tornata agli anni 80. E ha ricominciato a sognare : Facendo le dovute proporzioni, se il Napoli allo scudetto ci dovesse arrivare davvero, la festa durerebbe giorni, settimane. Il metro di paragone è la notte appena passata. Passata sveglia in tutta la città e con più di 10 mila persone all’aeroporto ad aspettare gli eroi. Erano quasi le tre del mattino quando è atterrato l’aereo che riportava a casa la squadra partenopea dalla vittoria di Torino che ha sancito il ritorno a meno uno in classifica ...

Terremoto : Torna la paura - stanotte magnitudo 3.4 a Pieve : Trema ancora la terra nel Maceratese e in gran parte del Centro Italia. Dopo il forte Terremoto di ieri , a Muccia è crollato il campanile, , si è registrata una scossa di magnitudo 3.4 questa notte, ...

Al Bano e Romina Power - ballerini per una notte/ Tornano insieme per un ultimo baallo (Ballando con le stelle) : Al Bano e Romina Power saranno ballerini per una notte nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2018. Il ritorno dopo il tour insieme in tutto il mondo.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:03:00 GMT)

NBA - risultati della notte : crollo Spurs a L.A. - New Orleans Torna al successo : Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 122-112 OT I San Antonio Spurs rischiano di perderla già al termine dei tempi regolamentari, quando la penetrazione al ferro di Josh Hart sull'ultimissimo possesso ...

POSITANO - NICOLA MARRA 20ENNE SCOMPARE NEL NULLA/ Ultime notizie - non Torna dopo una notte in discoteca : POSITANO, 20ENNE sparito dopo serata in discoteca: non si hanno ancora notizie di NICOLA MARRA, giovane napoletano. La polizia da 24 ore cerca indizi, l'auto ancora nel parcheggio(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 07:04:00 GMT)

TERREMOTO L’AQUILA/ Scossa di magnitudo 3.9 nella notte : i cittadini non vogliono più Tornare in centro : TERREMOTO L’AQUILA, oggi nella notte Scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:04:00 GMT)

Terremoto nella notte - gente per strada a L'Aquila : Torna la paura : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est de L'Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni...

L'Aquila - Torna la paura : terremoto magnitudo 3 - 9 nella notte : Nessun danno a persone e cose, ma la scossa è stata avvertita in modo chiaro nella zona devastata dal sisma del 2009

L'Aquila - Torna la paura : terremoto magnitudo 3.9 nella notte : Nessun danno a persone e cose, ma la scossa è stata avvertita in modo chiaro nella zona devastata dal sisma del 2009

Un anno di stop è bastato RiTorna la Notte Bianca : Dopo un anno di assenza tornerà la Notte Bianca di Grosio, l'evento clou dell'anno che porta in paese migliaia di visitatori. La Pro loco di Grosio diretta dal presidente Erica Borsi ha già diffuso la ...

Apatia - insonnia - risparmio energetico Torna l'ora legale questa notte e ulteriori : questa notte torna l'ora legale. Importanti risparmi, ma anche una possibile serie di disturbi. I rimedi.