TORNA IL PROGETTO TRINACRIA PER IL POTENZIAMENTO DELL' ASSISTENZA SANITARIA

TORNA in campo il Progetto Mincio #ProgettoMincio : Nell’ambito della Convenzione per l’Alternanza Scuola Lavoro stipulata tra Parco del Mincio e Istituto Superiore Fermi, recentemente inserito nel Contratto di Fiume Mincio, dopo mesi di attività di addestramento alle analisi nelle singole scuole il Progetto Mincio si appresta a Tornare in campo per il 28esimo anno consecutivo. Lo farà con due giornate di monitoraggi, molto complesse sul piano organizzativo, ma rese possibili dalla esemplare ...

Monza - per l'ex Pastori Casanova TORNA in auge il progetto di recupero firmato Gae Aulenti : Nei giorni scorsi la messa in sicurezza della parete su via Dante, intanto per la ex tessitura Pastori Casanova di Monza con il cambio di giunta torna sul tavolo l'ultimo progetto firmato da Gae ...

Tumori - come spiegargli ai figli? TORNA il progetto ‘comunicare’ : come si fa a dire a un figlio che la sua mamma o il suo papà ha un cancro? Cosa dirgli per non nascondergli la verità senza spaventarlo? Cosa rispondergli se lui chiede “morirai?”. Insegnarlo ai genitori è l’obiettivo del progetto ‘ComuniCare’, promosso da Walce Onlus con il contributo non condizionato di AstraZeneca, che dopo il successo riscosso nei primi 2 anni Torna per una nuova edizione. Sei gli incontri: il ...

Roma. Euroma2 : TORNA il “Progetto Young” : Roma – E’ stata presentata presso la prestigiosa Sala Protomoteca, in Campidoglio, la sesta edizione del “Progetto Young”. A moderare l’incontro, che ha visto la... L'articolo Roma. Euroma2: torna il “Progetto Young” proviene da Roma Daily News.

Nina Dobrev TORNA in tv dopo The Vampire Diaries : tutti i dettagli sul nuovo progetto : Nina Dobrev torna in tv. dopo l'uscita di scena da The Vampire Diaries per essere libera di esplorare nuovi lidi (ma per molti solo per allontanarsi da Ian Somerhalder e l'aria pesante che si respirava sul set della serie), sembra proprio che per Nina Dobrev sia arrivato il momento di tornare in tv per una nuova serie. Questa volta ad ospitarla non sarà The CW ma ABC e la serie che la vedrà come protagonista non sarà dedicata a vampiri e ...

TORNA Qvc Next Lab - progetto formazione per startup al femminile : Milano , askanews, - Offrire alle startup italiane al femminile più innovative un percorso di supporto e formazione per aiutarle a crescere e affermarsi sul mercato: con questo obiettivo è nato il ...