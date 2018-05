Tomasi confermato alla presidenza del Conou : Roma, 15 mag. – (AdnKronos) – Si è riunita questa mattina a Roma la prima assemblea del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou), che ha confermato Paolo Tomasi alla presidenza per i prossimi tre anni e ha eletto Riccardo Piunti come vicepresidente. Eletti anche i 12 componenti del Consiglio di amministrazione e i 5 del Collegio sindacale, come previsto dal nuovo Statuto del Conou, ...