TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | Ubisoft annuncia il Weekend GRATUITO

TOM CLANCY’S Jack Ryan : da Amazon ok alla seconda stagione : La prima stagione di Tom Clancy’s Jack Ryan non ha ancora debuttato su Amazon Prime, che il colosso delle vendite online e oramai autorevole concorrente al regno di Netflix ha deciso produrre anche la seconda stagione. La serie dedicata all’eroe letterario e anche cinematografico nato dalla penna di Tom Clancy è interpretato da John Krasinski (A Quiet Place, 13 Hours) che veste i panni che in passato sono stati indossati per la prima ...