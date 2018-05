Thomas Markle ci ripensa | “Meghan mi ha chiamato | potrei andare alle nozze”

Chi è Thomas Markle - il padre di Meghan : Thomas Markle è il padre di Meghan e l’uomo che avrebbe dovuto accompagnare la sposa all’altare in occasione del matrimonio con Harry. In queste ore l’uomo è finito al centro del gossip per via di alcuni scandali che hanno coinvolto la famiglia reale e fatto infuriare Meghan Markle. Così tanto che l’uomo non sarà presente nel castello di Windsor il giorno delle nozze, accanto a Doria Radlan, la madre dell’attrice. ...