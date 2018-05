TG RDN del 15 05 18

TG RDN del 14/05/18 : ABORTO PRIMA CAUSA FEMMINICIDIO’, A ROMA CAMPAGNA SHOCK ‘ L’Aborto e’ la prima causa di Femminicidio nel mondo’. E’ il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo CitizenGO ha spiegato che la campagna #stopaborto andra’ avanti per tutta la settimana. La presidente del ...

TG RDN dell’11/05/18 : NEL WEEKEND TORNA OPEN HOUSE ROMA, 200 SITI APERTI Tutto e’ pronto a Roma per la settima edizione di Open HouseRoma, l’iniziativa gratuita che permette di scoprire alcuni luoghi della città abitualmente non accessibili durante l’anno. Sabato 12 e domenica 13 maggio le porte di edifici storici, residenze, zone archeologiche e studi creativi saranno spalancate per consentire ai visitatori di soddisfare le proprie curiosità. Se ...

TG RDN del 09/05/18 : MATTARELLA, RAGGI E ZINGARETTI A VIA CAETANI PER CERIMONIA MORO Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di fiori a Via Caetani, dove quarant’anni fa venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione ...

TG RDN del 08/05/18 : BUS PRENDE FUOCO IN VIA DEL TRITONE: RAGAZZA USTIONATA Paura questa mattina in via del Tritone, all’altezza della Rinascente, quando un autobus della linea 63 ha prima preso fuoco e poi e’ esploso. Alla base del rogo un malfunzionamento del mezzo. Tutti i passeggeri hanno fatto in tempo a scendere prima della deflagrazione. Una giovane commessa di 25 anni ha riportato ustioni a un braccio ed e’ stata ricoverata in codice giallo ...

TG RDN del 07/05/18 : CONSULTAZIONI ENNESIMA FUMATA NERA, VOTO PIU’ VICINO Ennesima fumata nera tra le forze politiche, il voto si avvicina. Non c’e’ intesa tra i partiti al terzo giro di consultazioni al Colle. Al termine del colloquio con il presidente Sergio Mattarella, il leader M5s Luigi Di Maio si dice disponibile a formare un governo politico unicamente con la Lega. Di contro Matteo Salvini rilancia l’unita’ del centrodestra e ...

TG RDN del 03/05/18 : ARRESTATO AUTORE DUPLICE TENTATO OMICIDIO IN PIZZERIA DI OSTIA Duplice tentato omicidio aggravato dalla modalità mafiosa. Questa l’accusa nei confronti di Michele Cirillo, 39 anni, arrestato oggi dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato di Ostia. Dopo alcuni mesi di indagini la Direzione distrettuale antimafia di Roma ha quindi chiuso il cerchio sull’agguato, avvenuto il 23 novembre scorso in una pizzeria di ...

TG RDN del 30/04/18 : DOMANI IL CONCERTONE DEL 1 MAGGIO, SUL PALCO NANNINI E GAZZE’ Tutto e’ pronto in piazza San Giovanni in Laterano per il tradizionale ‘concertone’ del primo maggio, otto ore di musica che prenderanno il via dalle 15 di domani a mezzanotte. Sul palco saliranno i big della musica italiana: da Gianna Nannini a Max Gazze’, da Carmen Consoli a Ermal Meta, ma anche Le Vibrazioni, Francesca Michielin e Fat Boy Slim. Sono ...

TG RDN del 27/04/18 : ROMA-LIVERPOOL: 5 MILA INGLESI IN ARRIVO, ECCO PIANO VIMINALE Saranno cinquemila i tifosi inglesi in arrivo nella Capitale per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool in programma mercoledì 2 maggio. Massima allerta al Viminale, dove stamani si e’ tenuta una riunione a cui hanno hanno preso parte il questore di Roma, Guido Marino, i vertici dei due club, la Figc e la polizia britannica. Durante l’incontro ...

TG RDN del 26/04/18 : LIVERPOOL-ROMA, ASSEMBLEA CAPITOLINA CONDANNA LE VIOLENZE L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità una mozione che stigmatizza e prende le distanze dai fatti violenti avvenuti a Liverpool la sera del 24 aprile prima della semifinale d’andata di Champions League Liverpool-Roma. La mozione impegna il sindaco Virginia Raggi a intraprendere iniziative congiunte con il sindaco di Liverpool per ristabilire un clima di ...

TG RDN del 24/04/18 : 5 APRILE, DOMANI CORTEO ANPI SENZA COMUNITA’ EBRAICA Tutto e’ pronto a Roma per celebrare il 73esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Alle 9 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà all’Altare della Patria per l’omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Mezz’ora più tardi, a Ostiense, partirà il corteo dell’Anpi, che da via Genocchi raggiungera’ Porta ...

TG RDN del 23/04/18 : NEL LAZIO ATTIVI 93 CLAN MAFIOSI, BEN 441 INDAGATI NEL 2017 Sono 93 i clan mafiosi attivi nel Lazio, tra famiglie tradizionali e nacrotrafficanti, e la meta’ di questi operano a Roma. E’ il dato emerso dal terzo rapporto ‘Mafie nel Lazio’ stilato dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio e presentato oggi dal governatore, Nicola Zingaretti, dal prefetto di Roma, Paola Basilone e dai ...

TG RDN del 18/04/18 : ROMA-LIVERPOOL SOLD OUT IN TRE ORE, BIGLIETTI POLVERIZZATI Stadio Olimpico esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool, in programma mercoledì 2 maggio. I biglietti in vendita sono stati polverizzati in tre ore, lasciando a bocca asciutta molti tifosi che si erano messi in coda davanti ai Roma Store già dalla serata di ieri. Alle 4 di notte in viale della Primavera si contavano quaranta persone in fila, in ...

TG RDN del 17/04/18 : RISOLVEREMO ENTRO 60 GIORNI, ATAC NON SI FERMA “Voglio rassicurare i cittadini e i lavoratori di Atac: non c’e’ nessun rischio di sospensione del servizio”. Lo ha detto oggi l’assessore alla Mobilita’ di RomaCapitale, Linda Meleo, dopo la lettera inviata dal Ministero dei Trasporti al Campidoglio con cui ha avviato il procedimento di revoca di autorizzazione all’esercizio ad Atac. Secondo Meleo ...