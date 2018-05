Test Formula 1 2018 Montmelò Barcellona Streaming video e diretta tv | classifica tempi

Formula 1 - Williams - cade la prima Testa : 'salta' il capo progettista Ed Wood : A poche ore dal via del weekend di Barcellona, un'importante novità scuote il mondo Williams : il capo progettista Ed Wood , dal 2006 con la scuderia inglese, è stato sollevato dal proprio incarico. Il 50enne britannico paga le performance della FW41, protagonista con Lance ...

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in Testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo Testa le auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

Il ritorno in pista di Rosberg : Testerà la nuova Formula E : Nico Rosberg torna in pista, anche se solo in Formula E. A un anno e mezzo dalla vittoria del Mondiale 2016 e dal ritiro in Formula 1, il tedesco ha annunciato che sarà in pista a Berlino per l'E-Prix ...

DIRETTA FORMULA 1 - GP BAHRAIN 2018/ Gara live : Vettel in Testa - Raikkonen travolge meccanico e si ritira! : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video Sky Gara Gp BAHRAIN 2018 Sakhir live: vincitore, podio, ordine d'arrivo del secondo Gran Premio della stagione.

Formula 1 - Gp Bahrain – gara in diretta : Vettel in Testa - Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull : Ricciardo è fuori : L'articolo Formula 1, Gp Bahrain – gara in diretta: Vettel in testa, Hamilton in rimonta. Disastro Red Bull: Ricciardo è fuori proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula E - il Test in 3D svela i segreti del tracciato : A una settimana dalla tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, che vedrà 20 monoposto elettriche competere per la prima volta nella Capitale, è stato realizzato il primo test simulato del ...

Formula 1 Australia - colpo di scena : Vettel in Testa! : Formula 1 Australia – Grande spettacolo nel primo appuntamento di Formula 1, si corre in Australia. Nelle qualifiche dominio di Lewis Hamilton ma in gara è tutta un’altra storia. Il pilota della Mercedes mantiene la prima posizione in partenza su Raikkonen e Vettel e sembra avere il passo per mantenere la prima posizione. Hamilton e Raikkonen ai box, non Vettel e la strategia paga, virtual Safety Car, Vettel entra ai box e si trova ...

Formula 1 - McLaren : Alonso e Vandoorne Testimonial di un infradito 'Halo edition' : E' uno dei team più attesi al via del Mondiale 2018. La McLaren , dopo i tanti problemi delle ultime stagioni, ha cambiato il motore - passando da Honda a Renault - e spera presentarsi al via del GP d'...

Formula 1 - l'analisi tecnica dei Test di Barcellona : I migliori tempi assoluti: Vettel davanti a tutti Dal semplice riassunto dei migliori tempi realizzati da ciascun pilota negli otto giorni di test , con evidenza del il tipo di gomma utilizzata e ...

Formula 1 - ottimi tempi ai Test per la Ferrari : ma le Mercedes non hanno spinto : Non bastano gli ottimi tempi delle due Ferrari ai test di Barcellona per far tornare a casa sereni gli uomini della scuderia di Maranello. Nella classifica di precampionato sono le Rosse a registrare ...

FORMULA 1 - Test BARCELLONA 2018/ Diretta Montmelò - tempi : Raikkonen vola - ma Ferrari non ha ancora colmato gap : Diretta TEST FORMULA 1 BARCELLONA: info streaming video e tv, classifica dei tempi della 8^ e ultima giornata di prove a Montmelò. ancora Ferrari Show in pista oggi?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:56:00 GMT)

Formula 1 - Raikkonen il più veloce davanti ad Alonso nell'ultima giornata di Test a Barcellona : Solo sesto ma con le gomme medie Valtteri Bottas su Mercedes , 1'18'825, e addirittura undicesimo il campione del mondo Lewis Hamilton in 1'19'464.