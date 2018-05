Tassi sui mutui al nuovo minimo storico | 1 | 85%

Le migliori opportunità sui Tassi globali all'indomani del QE : L'economia è molto solida e riteniamo che la Banca centrale sia quasi fuori tempo mantenendo i tassi a -0,5% e dovrebbe procedere rapidamente ad un rialzo. La diminuzione del tasso di inflazione ...

Le migliori opportunità sui Tassi all'indomani del QE - : L'economia è molto solida e dice Owens riteniamo che la Banca centrale sia quasi fuori tempo mantenendo i tassi a -0,5% e dovrebbe procedere rapidamente ad un rialzo. La diminuzione del tasso di ...

Commissione Ue : rischi da escalation protezionismo commerciale e Fed più aggressiva sui Tassi : La riforma fiscale negli Stati Uniti dovrebbe aumentare la crescita a breve termine, ma aumenta il rischio di surriscaldamento e la possibilità che i tassi di interesse statunitensi aumentino più ...

Focalizzazione sui Tassi : Sul fronte dei DATI economici, ulteriori dati negativi, sotto aspettative, in deterioramento per EU, in un mercato che si sta accorgendo solo ora che l'economia rallenta. Dal GIAPP senza impulso, ...

Focalizzazione nuovamente sui Tassi : In chiusura un certo miglioramento/sostegno grazie all'aumento della fiducia consumatori in EU, e ai commenti BUBA-Weidmann di economia GER sempre rampante. Dati economici PETROLIO Trump tuona contro ...

Parte la rivoluzione Usa sui Tassi : incognita volatilità sui mutui : La linea scelta dagli Stati Uniti per pensionare il Libor con un tasso che si basa su scambi di denaro garantiti da collaterale (secured) non è univoca e soltanto la Svizzera, con il suo Saron (Swiss Average Rate Overnight), si è mossa finora in questa direzione. Intanto nell’area euro si procede su due binari paralleli...

Tassi sui BTP inferiori a tassi Treasuries di 100 punti base : la distorsione sui bond creata da Bce : I rendimenti dei BTP decennali continuano a viaggiare al di sotto della soglia del 2%, a fronte di uno spread che oscilla sui 133 punti base. Ciò che stupisce, mette in evidenza un articolo di Reuters,...

Fed torna colomba sui Tassi I dazi non spaventano Powell : Mettendo così a repentaglio l'espansione di un'economia che 'gode del migliore stato di salute da dieci anni'. Quanto alla riduzione del bilancio della Fed, procede 'agevolmente'. Altro fattore ...

Svizzera : UBS - Credit Suisse e Julius Baer prevedono rialzo Tassi SNB entro primo trimestre 2019 : UBS, Credit Suisse e Julius Baer, ritengono che la Swiss National Bank, Banca centrale della Svizzera, alzerà i tassi entro il primo trimestre del 2019.

Abi - nuovo record per i Tassi sui mutui : MILANO - Scendono, a gennaio, sotto la soglia dei 60 miliardi di euro le sofferenze nette delle banche , al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati, . Secondo quanto comunica l'Abi ...

Mersch : BCE non è ancora pronta a un cambio di rotta sui Tassi : Teleborsa, - "Qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno choc per l'economia". A lanciare l'avvertimento Yves Mersch , membro del Consiglio direttivo della BCE . Nel corso di un'intervista al Luxemburger Wort , Mersch ha ribadito che la BCE non è "ancora pronta, in ...

