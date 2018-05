Tar Piemonte | Aigae | guide alpine senza più esclusiva montagna

La Regione Piemonte approva la delibera sull'edilizia saniTaria : ecco gli investimenti in Granda : Il documento comprende gli investimenti per: le Città della Salute e della Scienza di Torino e di Novara, gli ospedali nuovi di Moncalieri e del VCO, il completamento dell'ospedale di Verduno e del ...

Gli studenti degli Its agroalimenTari del Piemonte in visita a Fico world : Dati snocciolati con maestria sull'economia del cibo in Italia che guarda il mondo e sulle peculiarità della nostra nazione a trecentosessanta gradi. «Non facciamo soltanto le guardie dei nostri ...

Vuole sconTare la pena in Piemonte per sTare accanto ai nipoti - evade dalla semilibertà : arrestato : Condannato a 30 anni per vari reati tra cui un omicidio, era detenuto a Padova. Preso dai carabinieri a Bruino, nel Torinese

Vuole sconTare la pena in Piemonte per sTare accanto ai figli - evade dalla semilibertà : arrestato : Condannato a 30 anni per vari reati tra cui un omicidio, era detenuto a Padova. Preso dai carabinieri a Bruino, nel Torinese

Ciclismo : domani la prima prova del Trittico UniversiTario 'Piemonte Orientale' : Al via il Trittico ciclistico del Piemonte Orientale, tre giorni di sport per universitari organizzati da aprile a giugno dal Centro sportivo Universitario 'Amedeo Avogadro': una tappa al mese per condividere oltre lo studio l'intensa attività fisica. Le gare sono ...