Svelato in Europa l’attesissimo Honor 10 | tutto su scheda tecnica | prezzo e uscita

(Di martedì 15 maggio 2018) C'era grande attesa per la presentazione ufficiale del nuovo10 qui inoggi 15 maggio e le aspettative non sono state deluse. Lo smartphone presenta unadirispetto, che fondamentalmente richiama i principali top di gamma Android del 2018, senza tuttavia disdegnare qualche elemento distintivo che potrebbe indurre il pubblico a farci un pensierino. Complice anche unleggermente più basso rispetto ai principali competitor del segmento di riferimento.Andiamo dunque ad analizzare in modo più dettagliato le caratteristiche del nuovo10, che conferma la presenza del notch seguendo la strada intrapresa da Apple prima e da Huawei poi. Quanto al comparto hardware, confermate tutte le notizie che erano giunte dalla Cina poche settimane fa, relativamente ad un display da 5.84 pollici LCD Full HD+, il quale sarà caratterizzato da una risoluzione di ...