Suore di clausura | sì all' uso dei social ma con sobrietà e moderazione

Suore di clausura - sì all'uso dei social (ma a una condizione) : Anche le Suore di clausura possono usare i "nuovi mezzi di comunicazione" (leggi web e social), purché – si capisce – lo facciano "con sobrietà" e "discrezione" e a...

Sentenza Pamplona - le Suore di clausura contro i giudici : Una Sentenza per stupro di gruppo declassato ad "abuso" dai giudici sta facendo discutere tutta la Spagna. Cinque ragazzi sono stati condannati per abuso su una ragazza durante la festa di San Fermin a Pamplona nel 2016. Ma a quanto pare le cose sarebbero andate in modo diverso secondo il racconto della vittima. E così il Paese iberico si è mobilitato per chiedere giustizia a quei giuidici che hanno tolto la parola stupro dai reati contestati al ...

Spagna - Suore di clausura basche contro la sentenza sullo stupro : “Le donne siano libere” : Anche le suore di clausura di un convento basco intervengono contro la sentenza di Pamplona, che ha condannato a soli 9 anni di carcere cinque ragazzi sivigliani – tra i quali un poliziotto della Guardia Civil – che hanno violentato una ragazza durante la corsa dei tori di Pamplona nel 2016. La loro denuncia arriva in un post su Facebook dove proclamano il diritto delle donne a vivere liberamente senza essere giudicate. “Noi ...

Spagna - Suore di clausura contro la sentenza sullo stupro di Pamplona : "Difendiamo il diritto delle donne di essere libere" : La sentenza per lo stupro di gruppo della festa di San Fermin a Pamplona nel 2016 ha suscitato accese polemiche e proteste in tutta la Spagna (per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada', 'Branco', per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale). E ha superato anche i cancelli di un convento di suore di clausura.Le carmelitane di Hondarribia, nella diocesi di San Sebastian, hanno voluto far conoscere la loro totale ...

