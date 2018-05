Successo per i campionati nazionali di bench press e dead lift 2018

Spazio - SpaceX : Successo per il debutto della nuova versione di Falcon 9 : 11 maggio, Cape Canaveral Air Force Station. debutto perfetto per la nuova versione di Falcon 9, Block 5, lanciata al secondo tentativo dall’azienda di Elon Musk. La variante 5 è partita portando in orbita di trasferimento geostazionaria Bangabandhu-1, il primo satellite di telecomunicazioni bengalese. Alle 22,14, ora italiana, è avvenuto il decollo, rinviato dal giorno precedente, e, 34 minuti dopo, il distacco dei 3.500 chilogrammi di ...

Abertis : Successo Opa Hochtief - superata soglia minima prevista : Milano, 14 mag. , askanews, L'Opa lanciata da Hochtief, la controllata tedesca della spagnola Acs, sul gruppo autostradale Abertis ha avuto successo, superando la soglia minima prevista. Lo ha ...

Tajani : “grande Successo Juve - prenderei Milinkovic e Perin” : “Quello della Juventus è stato un grande successo che segue la vittoria della Coppa Italia. E’ stato un anno positivo, c’è il rimpianto della Champions ma vediamo il prossimo anno, oggi ci godiamo lo scudetto”. Sono le parole del Presidente del Parlamento europeo e tifoso della Juventus Antonio Tajani, a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. “Il settimo scudetto di seguito è un messaggio che ...

Al Salone del libro Successo per i poliziotti scrittori : "Gran parte della storia l'ho scritta in aereo, di ritorno da uno di tanti viaggi intercontinentali che mi ha portato dall'altra parte del mondo", evidenzia lo scrittore precisando che questa sua ...

Successo per prima tappa ‘I love life’ su scompenso cardiaco : Milano, 12 mag. (AdnKronos Salute) – “Grande Successo” a Torino per la prima tappa del tour parte della campagna di Novartis ‘I love life’ sullo scompenso cardiaco. “Sono moltissimi”, informa una nota, i cittadini che si sono recati in piazza San Carlo per partecipare all’iniziativa. Il gruppo di artisti ‘Percussioni industriali’ ha suonato al ritmo del battito del cuore, mentre alcune ...

Grande Successo per la prima estemporanea "…solo la carità salverà il mondo" della Pro Loco di Avezzano : si è riunita e ha designato i vincitori della prima estemporanea di pittura "…solo la carità salverà il mondo" e sono: primo premio Mario Zarini, secondo premio Antonella D'Angelo, terzo premio ...

Badminton - Campionati Italiani 2018 : due titoli per Rosario Maddaloni - Successo per Lisa Iversen e Silvia Garino in doppio : Assegnati questo pomeriggio a Milano i titoli Italiani di Badminton: mattatore Rosario Maddaloni, che ha conquistato il titolo nel singolare maschile e nel doppio misto con Jeannine Cicognini. Singolare femminile a Katharina Fink, mentre nel doppio uomini successo di Lukas Osele e Kevin Strobl, ed in quello donne per Silvia Garino e Lisa Iversen. Nel singolare maschile Rosario Maddaloni ha sconfitto in finale Giovanni Greco in tre set, con il ...

Il Volontariato 'scende tra la gente' per far conoscere le diverse realtà di questo mondo : il Successo dell'ottava edizione del Festival : ... non solo per quello che riguarda l'aspetto più tecnico e specialistico che pure non è mancato ma anche per quello più 'popolare' e che può essere la strada per avvicinare a questo mondo fatto di ...

Cos'è Successo alle Acciaierie Venete dove 4 operai sono rimasti feriti gravemente : Roma, 13 mag. , askanews, sono state ultimate dai vigili del fuoco le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto del reparto fonderia dell'Acciaierie Venete di Padova, dove questa mattina poco ...

Ancora un Successo per la Festa di Primavera nella scuola più verde della città : Una forma mentis che va creata in primis a scuola, dove i ragazzi vengono formati, e poi ha concluso nel mondo del lavoro".

Salute : Successo per l’iniziativa “Pianeta Donna” : visitate oltre 140 mamme : Grande affluenza ieri presso l’Ambulatorio della Solidarietà in Via Fratelli Cervi 3 a Lusciano nell’ambito del progetto Pianeta Donna: 140 le visite effettuate a giovani mamme con visita ed ecografie; fascia di età: 16 – 40 anni; 73 le donne che si sono sottoposte per la prima volta a esami di prevenzione; presentati i filmati sull’autopalpazione al seno e forniti consigli sulla prevenzione oncologica; raggiunto il 100% del gradimento ...

“Cosa è Successo?’’. Si ferma per un incidente ed è orrore puro : la scoperta choc a pochi metri da casa : Uno choc terribile. Uno di quelli che nessuno vorrebbe e dovrebbe mai doversi trovare a vivere. Un dramma che ha dell’assurdo, quello che ha colpito un uomo residente a Newcastle. Hugh Dorey ha raccontato quello che è successo a Whitley Bay, nel North Tyneside, dove si è imbattuto in un grave incidente automobilistico: l’uomo era uscito di casa per cercare William, il figlio 18enne che non era ancora rientrato a casa. Preoccupato ...